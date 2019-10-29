2 и 3 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт «Старкон: Хэллоуин». Главной темой фестиваля в этом году стал бродячий цирк.
Гостей ждёт 10 интерактивных стендов и зловещих декораций, карнавал, 500 участников в образах любимых персонажей, уникальная тематическая ярмарка, кинопоказы фильмов, общение с художниками и блогерами, выступления фокусников, жонглеров и акробатов.
Фестиваль будет идти два дня. Организаторы разбили всё мероприятие на несколько тематических зон и активностей.
- На Главной сцене пройдёт парад шоу и представлений. Цирк Fantasity готовит специальную программу и иллюзионы, а Jump Energy покажут шоу на джампах.
- Выставочная зона познакомит посетителей с 10 фантастическими вселенными: позволит попасть в настоящий странствующий цирк и погостить в салуне дикого запада, сразиться в боевых турнирах и проверить свои силы в схватке с зомби.
- В арт-зоне расположатся художники, скульпторы и авторы комиксов. Utopia Show и «Другое издательство» презентуют свой новый комикс.
- В кинозале «Старкон» совместно с «Иным кино» покажет культовый фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», а любителей ночных сеансов ждёт «Ночь ужасов».
- Игровая зона примет турнир по Mortal Kombat 11. В ней также можно будет посетить VR-аттракцион с хоррорами от Chronospace и сыграть в уникальную версию игры «Тайный Пеннивайз».
- На ярмарке посетителей ждёт 20 магазинов удивительных сладостей, авторских аксессуаров, одежды, комиксов, настольных игр, фигурок и различных коллекционных товаров.
- Для искателей приключений организаторы подготовили увлекательный квест по фантастическим вселенным.
- Традиционно на «Старкон: Хэллоуин» пройдёт конкурс косплея. В этом году участники адаптируют образы знакомых героев под цирковую тематику, чтобы побороться в 10 различных номинациях.
- Первый день фестиваля — 2 ноября — завершится ночной вечеринкой.
В этом году «Старкон: Хэллоуин» пройдёт в Ленэкспо на Васильевском острове. Билеты можно приобрести на сайте фестиваля.
Комментарии (Правила дискуссии)