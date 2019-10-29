2 и 3 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт «Старкон: Хэллоуин». Главной темой фестиваля в этом году стал бродячий цирк.

Гостей ждёт 10 интерактивных стендов и зловещих декораций, карнавал, 500 участников в образах любимых персонажей, уникальная тематическая ярмарка, кинопоказы фильмов, общение с художниками и блогерами, выступления фокусников, жонглеров и акробатов.

Фестиваль будет идти два дня. Организаторы разбили всё мероприятие на несколько тематических зон и активностей.

  • На ​Главной сцене пройдёт парад шоу и представлений. Цирк​ Fantasity готовит специальную программу и иллюзионы, а ​Jump Energy​ покажут шоу на джампах.
  • Выставочная зона ​познакомит посетителей с 10 фантастическими вселенными: позволит попасть в настоящий странствующий цирк и погостить в салуне дикого запада, сразиться в боевых турнирах и проверить свои силы в схватке с зомби.
  • В арт-зоне​ расположатся художники, скульпторы и авторы комиксов. ​Utopia Show ​и ​«Другое издательство» презентуют свой новый комикс.
  • В кинозале ​«Старкон» совместно с ​«Иным кино» ​покажет культовый фильм Дэвида Финчера ​«Бойцовский клуб», а любителей ночных сеансов ждёт «Ночь ужасов».
  • Игровая зона примет турнир по Mortal Kombat 11. В ней также можно будет посетить ​VR-аттракцион​ с хоррорами от Chronospace и сыграть в уникальную версию игры «Тайный Пеннивайз». ​
  • На ярмарке посетителей ждёт 20 магазинов удивительных сладостей, авторских аксессуаров, одежды, комиксов, настольных игр, фигурок и различных коллекционных товаров.
  • Для искателей приключений организаторы подготовили увлекательный квест ​по фантастическим вселенным.
  • Традиционно на «Старкон: Хэллоуин» пройдёт ​конкурс косплея.​ В этом году участники адаптируют образы знакомых героев под цирковую тематику, чтобы побороться в 10 различных номинациях.
  • Первый день фестиваля — 2 ноября — завершится ночной вечеринкой.

В этом году «Старкон: Хэллоуин» пройдёт в Ленэкспо на Васильевском острове. Билеты можно приобрести на сайте фестиваля.

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