Ходоверсум: жестокая и бесстыдная вселенная Ходоровски Рассказываем про мир «Инкала» и «Метабаронов» — безумных, философских и очень оригинальных комиксов от режиссёра несостоявшейся «Дюны».

Мир Тьмы: история вселенной вампиров, так похожей на нашу Как менялась Vampire: The Masquerade от редакции к редакции, и как мир тёмного фэнтези стал злободневным кривым зеркалом реальности.

Такой разный ад Христианских грешников поджаривают на сковородах, мусульманских — поят кипятком, египетских поедает чудовище Амат, а буддистских замораживают во льду. В какой ад прикажете доставить?