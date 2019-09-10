Организаторы конкурса «Кашевар» объявили о старте нового сезона. В его рамках участникам предлагается придумать и написать приключения для настольной ролевой игры (или небольшую настольную ролевую игру) за отведённый срок по ключевым словам. Судьи ознакомятся с работами и выберут победителей в двух номинациях.

Вот некоторые выдержки из регламента:

Тема работы: возрождение.

возрождение. Ключевые слова: учёный, театр, война, утро, море. Из пяти слов нужно выбрать любые три и как-то их обыграть в тексте. Допускаются производные слова вроде «война» — «военный».

учёный, театр, война, утро, море. Из пяти слов нужно выбрать любые три и как-то их обыграть в тексте. Допускаются производные слова вроде «война» — «военный». Объём: не более 3000 слов на работу. Таблицы, карта или бланки не идут в счёт объёма. Вы не будете дисквалифицированы, если ваша работа немного превысит заданный объём, но мы просим уважать личное время судей.

не более 3000 слов на работу. Таблицы, карта или бланки не идут в счёт объёма. Формат: под игрой подразумеваются готовые к использованию правила и сюжет (или понятный черновик-пример). Примеры таких мини-игр — работы Джона Харпера или ролевая игра «Как воскресить лича?», опубликованная в июльском «Мире фантастики» . Под приключением подразумеваются сюжеты-планы, декорации с расстановкой сил или зоны для исследования.

под Под какие игры можно делать приключения? Правила, используемые в сценарии, Hobby Games, Indigo Games, должны быть доступны для покупки на русском языке в любом из этих магазинов: «Студия 101» «Пандора Бокс» . Для «Вампиров: Маскарад» и Warhammer Fantasy RolePlay 4ed в этом сезоне делать приключения нельзя. Для Dungeons & Dragons, Pathfinder, Savage Worlds и многих других — можно.

Правила, используемые в сценарии, Работы принимаются в формате PDF . Вёрстка, иллюстрации и любые элементы оформления напрямую на решение судей влиять не будут. Работы не должны быть подписаны — так судья будет оценивать её, а не самого автора. Ф айлы можно прислать в сообщения группы «ВКонтакте» или на почту rpgkashevar@yandex.ru.

. айлы можно прислать в сообщения группы «ВКонтакте» или на почту rpgkashevar@yandex.ru. Судейство. Четыре человека выберут «Лучшее приключение» и «Лучшую игру». Отдельно от судейской комиссии будет проведено открытое голосование читателей по тем же номинациям.

Награды

Победители, выбранные судьями, получают любую печатную книгу «Студии 101», настольную игру «Да, Тёмный Властелин!» от Hobby Games, купон на 1000 рублей на кошелёк CrowdRepublic и браслет в игровую зону на «Ролекон 2019».

Победители открытого голосования читателей получат код на 1000 рублей на сайт «Студии 101» и браслет в игровую зону на «Ролекон 2019».

Судьи

В этом сезоне в жюри вошли Александр Ермаков (основатель и судья конкурса с 2009-го, менеджер проектов, дизайнер, редактор «Студии 101»), Роман Ильенков (соучредитель клуба НРИ в Новосибирске «Башня», куратор геймдизайн-проекта Making It Right), Александр Трифан (ведущий канала «Вечерние Кости», организатор украинского фестиваля «КостиКон») и Александр Стрепетилов (автор новостей «Мира фантастики», обозреватель настольных ролевых игр).