26 апреля стартовал краудфандинг на второе русскоязычное выход фэнтезийной настольной ролевой игры «Мир подземелий» (Dungeon World) от издательства Indigo Games. За первые два дня участники собрали необходимую сумму и теперь пытаются разблокировать сверхцели, включающие различные дополнения.

«Мир подземелий» — одна из самых популярных игр на движке «Постапокалипсиса» (Powered by the Apocalypse), к семейству которых относятся, например, «Городские легенды». Dungeon World воссоздаёт дух классических фэнтезийных игр типа D&D, но на иной системе правил, более лёгкой и с упором на повествование. «Мир подземелий» высоко оценили на Западе — игра взяла золото Ennie 2013 (лучшие правила), Golden Geek 2012 (лучшая игра) и Indie RPG 2012 (игра года).

Игру уже ранее выпускали на русском языке небольшим тиражом. Теперь переиздание выйдет с твёрдой обложкой и новыми материалами, среди которых «Руководство по „Миру подземелий“» (содержит советы по тому, как проводит игру, и ряд примеров) и несколько дополнений, расширяющих правила (в сверхцелях). Текст правил распространяется по лицензии Creative Commons Attribution 3.0 Unported License — это значит, что он бесплатно распространяется по сети.

Проект будет длиться ещё 33 дня, до конца мая. Печатная книга и PDF сейчас обойдутся в 1890 рублей, а отдельная награда «Все PDF», включая в себя все разблокированные электронные материалы и доставку физических книг — ещё в 990 рублей.