Издательство «Студия «Пандора Бокс» запустила на CrowdRepublic предзаказ своего следующего проекта — настольной ролевой игры в жанре кинематографического экшена «Фэншуй 2».

Если вы были в восторге от фильмов Джеки Чана и Джона Ву, с упоением смотрели такую классику, как «Пятый элемент», «Терминатор», «Безумный Макс» и «Крепкий Орешек» и от души хохотали над «Kung Fury» и «Железным Небом», будьте уверены — эта игра вам понравится!

Центральный конфликт игры — это Война Чи, в которой разные стороны воюют за право владеть местами силы Фэншуй. Персонажи игроков, волею случая или специально, присоединяются к одной из фракций, что помогает им решить собственные проблемы — вроде спасения жизни родных и друзей. Авторы предлагают играть в четырёх временных промежутках в Китае, которые называются Стабильными узлами времени:

В период правления династии Тан (690-е);

В период Опиумных войн (1850-е);

В современном Гонконге (2000-е);

В постапокалиптическом будущем (2070-е).

Кроме них существуют и Нестабильные Узлы, а значит, ведущий может забросить героев в любую эпоху по своему усмотрению. Так, можно развернуть приключение в мифологическом Китае, а можно — в далёком технологическом будущем! Роль персонажа в приключении помогут определить 36 архетипов.

В основе игры — бросок двух простых кубиков разных цветов, положительного и отрицательного. Если на них выпали «шестёрки», то кубики «взрываются» — вы кидаете его ещё раз и добавляете предыдущее значение к полученному. По итогу вы вычитаете из значения на положительном кубике значение отрицательного. Полученная разница (может быть больше или меньше нуля) называется сдвигом, который добавляется к значению характеристики. Итог сравнивается со сложностью — если превзошли, то проверка успешна.

«Студия «Пандора Бокс» планирует выпустить книгу как в электронном, так и в печатном виде, а также несколько аксессуаров, среди которых — поле инициативы, ширма ведущего, буклет «места для драк», ламинированные бланки персонажей, набор кубиков и PDF-версии дополнений.

Награды обещают доставить в феврале 2021-го. Предзаказ будет длится ещё 41 день. Издатель установил первую сверхцель на отметке в 650 тысяч рублей — она разблокирует бонусное приключение в PDF-формате «Переполох из-за красного конверта».