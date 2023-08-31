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    Стартовал предзаказ настолки «Война теней»

    31 августа 2023
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    31.08.2023
    662
    0 минут на чтение
    Стартовал предзаказ настолки «Война теней»

    На CrowdRepublic стартовал предзаказ настольной игры «Война теней» (A War of Whispers). Вдохновленная атмосферой «Игры престолов», игра позволит окунуться в мир интриг и махинаций, где вы будете управлять империями, скрываясь в тени.

    Чем интересно

    • Стратегия без прямого управления. Вы играете за тайные организации, которые стравливают правителей империй между собой.
    • Круглое игровое поле. Никто не сможет укрыться в углу, каждый игрок вовлечен в игру на 100%.
    • Динамика и глубина. Каждая партия быстра, но полна стратегических решений.
    • Карты-комбо. Сочетайте карты разных империй, создавая мощные комбинации.
    • Империи с характером. От силы Медведя до зоркости Орла — у каждой империи уникальное стартовое положение и особые возможности.
    • Разнообразие и баланс. Авторы учли отзывы игроков и добавили множество вариантов правил и режимов, чтобы каждый нашёл что-то по душе. Кроме этого, в русской версии будет улучшенное описание карт.
    • Легко начать играть — простые правила, которые вы освоите за 10 минут. Но чтобы стать мастером игры, потребуется время.
    • Мир тайн и интриг. Кто ваш союзник, а кто враг? Разгадайте эту загадку и станьте победителем. Не спалитесь раньше времени и постарайтесь, чтобы ваши тайные друзья сделали всю работу за вас.
    • Делюкс-версия. Для истинных ценителей — версия с миниатюрами, дополнительными картами и эксклюзивными компонентами.

    Отправка запланирована на декабрь.

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