Издательство «Студия 101» открыла предзаказ следующего проекта — настольной ролевой игры «Мутанты. Питомник «Альфа», самостоятельного дополнения во вселенной постапокалиптических «Мутантов».

Действие игры разворачивается после конца света, когда человечество спряталось в огромных подземных анклавах. Там учёные-генетики занялись выведением новых видов, смешивая человеческую и звериную ДНК — с целью создать таких существ, которые приспособятся к жизни после катастрофы на разрушенной и отравленной планете. Правда, человеческие анклавы погрязли в войне друг с другом, а зверомутанты оказались заперты под наблюдением роботов в огромном питомнике-заповеднике.

Мы уже рассказывали о «Мутантах. Точка отсчёта», первой игре в линейке — в ней игроки берут на себя роли гуманоидных мутантов, которые тоже приспособлены к жизни на погибающей Земле. «Питомник «Альфа» совместим с правилами «Точки отсчёта», авторы вполне позволяют использовать вместе персонажей, особенности и черты из разных книг.

В книге описываются правила по созданию и развитию персонажей, использованию навыков и разыгрыванию боевых столкновений. Кроме того, в ней содержатся: описание Райской Долины и Лаборатории, сюжетная кампания, правила стратегического планирования и многое другое.

Предзаказ будет идти ещё 24 дня. В его рамках участники могут приобрести печатную и электронную версию книги правил (2100 и 2450 рублей соответственно), а также печатные версии двух дополнений — «Мраморные болота» (850) и «Смерть мясоедам!» (450). PDF-версию издательство отправит сразу после окончания предзаказа, а печатные планирует в июне.

Кроме того, в рамках предзаказа издательство запустило «битву племён» — социальную активность, в рамках которой пользователям (не обязательно участникам проекта) предлагается публиковать фотографии питомцев. Чем больше — тем больше бонусов будет у спонсоров.

По вселенной также выходила видеоигра в жанре тактического экшена Mutant Year Zero: Road to Eden, где игрок управляет отрядом из мутантов разных видов.