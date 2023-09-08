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    Стартовала кампания-предзаказ спецвыпуска с комиксами Александра Ремизова

    8 сентября 2023
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    08.09.2023
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    Стартовала кампания-предзаказ спецвыпуска с комиксами Александра Ремизова 3

    Мы запустили на CrowdRepublic кампанию-предзаказ по изданию памятной книги Александра Ремизова — художника журнала почти с самого основания. Проект стартовал 8 сентября — в день, когда Саше могло бы исполниться 55 лет.

    Его комиксы и иллюстрации украшали МФ и в бумаге, и на сайте, и в соцсетях. Если вы читаете «Мир фантастики», то наверняка много раз видели работы Александра, даже если не знали, кто их автор.

    Ключевые особенности издания:

    • Книга объёмом 240 страниц (у «Картинок и разговоров» было 176)
    • Совсем другая структура — хронологическая
    • В выпуск вошли все комиксы из журнала
    • В качестве дополнительного материала: ранние нигде не публиковавшиеся рисунки Александра

    Часть средств от продажи этого спецвыпуска будет направлена семье Александра.

    В рамках кампании можно приобрести эксклюзивные сувениры: флэшки с иллюстрациями, постеры, коврики для мыши и многое другое. Бонус каждому участнику: конверт с открыткой, закладкой и набором наклеек, которые Александр готовил для предыдущих крауд-кампаний МФ.

    Кампания будет идти месяц. Отправка запланирована на октябрь.

    Стартовала кампания-предзаказ спецвыпуска с комиксами Александра Ремизова 2 Стартовала кампания-предзаказ спецвыпуска с комиксами Александра Ремизова Стартовала кампания-предзаказ спецвыпуска с комиксами Александра Ремизова 1
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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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