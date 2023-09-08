Стартовала кампания-предзаказ спецвыпуска с комиксами Александра Ремизова

Мы запустили на CrowdRepublic кампанию-предзаказ по изданию памятной книги Александра Ремизова — художника журнала почти с самого основания. Проект стартовал 8 сентября — в день, когда Саше могло бы исполниться 55 лет.

Его комиксы и иллюстрации украшали МФ и в бумаге, и на сайте, и в соцсетях. Если вы читаете «Мир фантастики», то наверняка много раз видели работы Александра, даже если не знали, кто их автор.

Ключевые особенности издания:

Книга объёмом 240 страниц (у «Картинок и разговоров» было 176)

Совсем другая структура — хронологическая

В выпуск вошли все комиксы из журнала

В качестве дополнительного материала: ранние нигде не публиковавшиеся рисунки Александра

Часть средств от продажи этого спецвыпуска будет направлена семье Александра.

В рамках кампании можно приобрести эксклюзивные сувениры: флэшки с иллюстрациями, постеры, коврики для мыши и многое другое. Бонус каждому участнику: конверт с открыткой, закладкой и набором наклеек, которые Александр готовил для предыдущих крауд-кампаний МФ.

Кампания будет идти месяц. Отправка запланирована на октябрь.