Стартовали съёмки сериала по рассказам Кира Булычева из цикла «Великий Гусляр»

Okko совместно с кинокомпанией «Медиаслово» приступила к съёмкам российского сериала «Очевидное невероятное» по мотивам цикла рассказов Кира Булычева «Великий Гусляр».

Сериал в десять эпизодов, как и первоисточник, расскажут чудесные и фантастические истории вымышленного городка Великий Гусляр (вдохновлён Великим Устюгом). На первый взгляд, провинциальный городок на самом деле служит транспортным узлом между параллельными мирами и цивилизациями других планет. Местные жители уже настолько привыкли к необычным явлениями, что ни телепортацией, ни говорящими животными их не удивить.

Ситуация меняется, когда в город из Москвы приезжает новый мэр — Эдуард Белинский. Он намерен поведать всему миру о чудесах и превратить Гусляр в туристический центр. А вот глава местного ТСЖ Тимофей Молодцов решает объединиться с жителями и показать, что никаких чудес в городе больше нет. Проблема в том, что скрывать странные происшествия очень сложно — уж слишком часто они происходят.

Главные роли исполняют Максим Лагашкин, Артём Быстров и Светлана Ходченкова. Режиссёром выступает Александр Войтинский («Дед Мороз. Битва магов», «Ёлки», «Призрак»). Сценарий написал Максим Кудымов.

Кадры со съёмок

Снимать сериал будут до конца года. Выпустить планируют в 2023-м.