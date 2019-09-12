Стелс, перестрелки и «симулятор ходьбы»: 48 минут геймплея Death Stranding

На выставке Tokyo Game Show 2019 Хидео Кодзима представил почти 50 минут геймплея грядущей Death Stranding, в которой показал куда больше деталей и особенностей. Смотрите ролик на свой страх и риск, ведь Кодзима предупреждает — видео для тех, кто сомневается, покупать игру или нет. Разработчик хочет, чтобы игроки знали о Death Stranding как можно меньше.

Ролик демонстрирует несколько ключевых механик, среди которых уже показанные ранее путешествия и взаимодействие со средой. Из новых геймплейных особенностей можно отметить вождение транспорта, стрельбу, элементы стелса, простой рукопашный бой, планирование маршрута и учёт веса снаряжения.

Чуть ранее Kojima Productions выпустила ещё один ролик по игре — это брифинг к одной из миссии. И он тоже содержит немного спойлеров:

К ролику студия показала и новый постер:

Игра выйдет для PS4 уже 8 ноября.