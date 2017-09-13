Поклонники комиксов Marvel всегда мечтали увидеть любимых персонажей на телеэкранах, но из-за прав на экранизацию разные команды супергероев оказались разделены мощными юридическими границами. Хотя, казалось бы, в комиксах они часто действовали заодно, например, Люди Икс, Фантастическая четвёрка и Мстители порой объединялись в одну команду или даже дрались друг с другом.
Однако легендарный комиксист Стэн Ли призвал фанатов не беспокоиться по этому поводу. В интервью порталу Comic Book он рассказал, что студия «работает» над тем, чтобы вернуть героев под одни знамёна:
Рано или поздно они получат права на всех остальных персонажей. Они уже работают над этим. Правда, они — [студия Fox] — пока ещё выпускают фильмы во вселенной «Люди Икс». Но волноваться не стоит. Вы увидите больше супергероев Marvel, чем когда-либо, уже в ближайшие несколько лет.
Стэн Ли
Этим летом мы уже увидели один из результатов такой работы — Marvel и Sony показали нового «Человека-паука», который присоединился к Кинематографической вселенной Marvel. Издание Comic Book предполагает, что следующим шагом по возвращению персонажей может стать «Фантастическая четвёрка». Её прошлый ремейк провалился в прокате и вызвал негативную реакцию по всему миру.
Читайте также
Люди Икс станут частью киновселенной Marvel?
Это более реально, чем вы думаете. Поговорим о возможном слиянии двух кинофраншиз.
Как супергерои Fox могут утереть нос Marvel
Будущее жанра — за серьёзными фильмами с рейтингом R. Fox поняли это первыми и уже занимают нишу.
Леонардо Ди Каприо хочет сыграть Стэна Ли в биографическом фильме
Актёр — большой поклонник легендарного комиксиста, у него вся стена в постерах Marvel.