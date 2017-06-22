Известный учёный Стивен Хокинг заявил, что людям нужно спешить и как можно скорее колонизировать другую планету, чтобы выжить. Об этом он заявил в своей речи на фестивале «Стармус» в Норвегии. По его мнению, конец человеческой цивилизации наступит уже через 100 лет, если ничего не предпринять. Но Хокинг уже работает над этим.

Как сообщает Independent, сейчас учёный разрабатывает космический аппарат на лазерном парусе под названием Star Chip.

Этот аппарат сможет долететь до Марса за час, до Плутона – за несколько дней и обогнать «Вояджер» через неделю. А достичь Альфа Центавра он сможет за 20 лет. Стивен Хокинг

Скорость аппарата Star Chip составит около 160 миллионов километров в час — немногим меньше 1/6 скорости света.

Находясь в системе альфы Центавра, аппарат сможет проверить наличие органических молекул и отправить сигнал обратно на Землю при помощи лазера. Хокинг также не исключает, что Star Chip сможет обнаружить в отдалённой системе новые формы жизни.

Если там [в системе альфы Центавра] есть живые существа, они остаются блаженны в своем неведении о возвышении Дональда Трампа. Стивен Хокинг

Хокинг также добавил, что к 2020 году люди должны создать базу на Луне, а в 2025-м отправиться на Марс. Космические путешествия, по его мнению, станут доступны для нас через 200-500 лет.

Star Chip представляют собой микросхемы, перемещаемые по технологии солнечного паруса. Они разрабатывались Хокингом в рамках проекта Breakthrough Starshot. Предполагается, что мощный лазер с Земли будет «подталкивать» эти чипы.

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