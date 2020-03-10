В одном из интервью звезда «Аватара» Стивен Лэнг выразил уверенность в том, что второй части удастся обойти «Мстителей: Финал» по сборам и стать самым кассовым фильмом в истории.

Для этого грядущей картине придется заработать больше 2 миллиардов 797 миллионов долларов. Стоит отметить, что до выхода продолжения «Войны Бесконечности» первенство удерживал «Аватар» 2009 года с 2 миллиардами 790 миллионами.

Побьет ли «Аватар 2» рекорд «Мстителей: Финал» по сборам? Разумеется!

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Также актер немного поговорил о возвращении своего персонажа в сиквеле — антагониста первого фильма полковника Куоритча.

Приятно осознавать, что герой произвел достаточное впечатление, чтобы заставить Кэмерона сказать: «Мы с ним еще не закончили». Моя работа заключается в том, чтобы изобразить своего персонажа как можно убедительнее. И поэтому приятно знать, что у меня будет больше времени, чтобы узнать Куоритча получше. Так что я хочу бросить вызов ожиданиям фанатов. Сейчас я работаю с более широким полотном, если сравнивать его с первым «Аватаром».

Стивен уверяет, что персонаж определенно эволюционирует. По его словам, если он не будет этого делать в течение нескольких фильмах, то в нем не будет никакого смысла. Но пока артист не говорит, как именно изменится герой.

«Аватар 2» выйдет в прокат 17 декабря 2021 года.