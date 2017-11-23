Изобретатель и сторонник теории плоской Земли Майк Хьюз готовит к запуску самодельную ракету. Уже в эту субботу, 25 ноября, Хьюз планирует подняться на высоту и доказать, что Земля плоская! Историю энтузиаста рассказывает Associeted Press.

Майку Хьюзу — 61 год, и он инженер-самоучка. В прошлом он работал каскадёром и водителем лимузинов. Сейчас увлекается конструированием, моделированием и, к сожалению, теорией плоской Земли. Вы можете спросить, как же так, ведь для создания ракеты нужно оперировать научными данными и конкретными формулами. Это ведь несовместимо с теорией о плоской Земли! Но только не для Майка Хьюза.

Я не верю в науку. Я знаю об аэродинамике и динамике жидкостей, знаю, как предметы двигаются в воздухе, знаю о размерах ракеты — и этому верю. Но это не наука, это просто формулы. Нет никакой разницы между наукой и научной фантастикой. Изобретатель Майк Хьюз

На строительство ракеты Хьюз потратил примерно 20 тысяч долларов — весьма приличную сумму. По расчётам энтузиаста, ракета разовьёт скорость примерно до 800 километров в час и поднимется в небо на 600 метров. Для посадки в ракете есть парашют, оборудованный в кресле. Детали для ракеты Хьюз находил в металлических цехах и приобретал у перекупщиков. Энтузиаст даже арендовал 5-километровый участок у компании Waldo Stakes.

Отметим, что ранее изобретатель уже конструировал летательные аппараты. Правда, это привело к аварии. В 2014 году Хьюз запустил самодельную ракету, в которой сидел сам. Она пролетела примерно 400 метров и рухнула в пустыне, изобретатель отделался небольшими травмами и три дня пролежал в больнице. Вот как он комментирует своё отношение к смерти.

Вы идиот, если не боитесь умереть. Это чертовски страшно, но никто из нас не уходит из этого мира живым. Мне нравится совершать нечто выдающееся, то, что ещё никто не делал. Никто во всей истории ещё не взлетал в космос на ракете, которую сам и сконструировал.

Наблюдать за полётом Хьюза можно будет прямо у него на сайте. Изобретатель планирует вести прямую трансляцию.

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