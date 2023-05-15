«Стражи галактики 3» собрали уже больше 500 миллионов долларов

По данным издания Deadline, «Стражи галактики 3» собрали в мировом прокате 528,8 миллиона долларов.
Из них на домашний прокат приходится 213,2 миллиона долларов, а на остальные рынки — 315,6 миллиона долларов.
Фильм Джеймса Ганна вторым по величине голливудским релизом года в мире. За пределами США вот-вот обойдет сборы оригинальных «Стражей Галактики», которые заработали 318 миллионов долларов.
Триквел «Стражей галактики 3» показывают в том числе в России, но эти сборы не учитываются, так как это не официальный прокат.
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Илья Глазков | 09.05.2023 | 9262
Самая недотёпистая команда супергероев уходит на покой — с песнями, танцами и парой оторванных голов.
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