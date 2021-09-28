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    Стражински рассказал, зачем перезапускать «Вавилон-5»

    28 сентября 2021
    28.09.2021
    455
    2 минуты на чтение
    Стражински рассказал, зачем перезапускать «Вавилон-5»

    Вчера Джозеф Майкл Стражински, создатель «Вавилона-5», объявил о работе над новым сериалом по его вселенной. На следующий день в своём твиттере он подробно рассказал, почему выбрал именно перезапуск, а не прямое продолжение.

    Отвечаю на все вопросы: да, сериал по «Вавилону-5» в активной разработке для The CW. На канале работают настоящие фанаты, и им не терпится увидеть сериал. Я сейчас погружён в работу над сценарием пилота, а потом буду продюсировать сериал.

    На канале понимают, как уникален «Вавилон-5», и дают мне широкую свободу в повествовании. Как уже указано в анонсе, это перезапуск, а не продолжение, и тому есть причины.

    «Нельзя войти дважды в одну реку, ибо река изменилась, изменился и ты». За годы после выхода В5 я выпустил кучу других сериалов и фильмов и добавил в свой инструментарий столько же новых приёмов. Всё это позволит мне ответить на один вопрос: если бы я создавал «Вавилон-5» сегодня, впервые, зная всё то, что я знаю теперь как сценарист, каким он был бы? Как бы я использовал все те приёмы и технические новинки, которые стали мне доступны в 2021, а тогда не были?

    Как бы я с их помощью отразил мир, в котором мы живём, ответил на вопросы, с которыми мы сталкиваемся каждый день? Фанаты часто отмечают, как хорошо сериал сохранился, как он отражает современность; интересно было бы попробовать пройти по этому пути дальше.

    Так что мы не будем пересказывать тот же сюжет тем же способом, поскольку помним, что Гераклит сказал про реку. Это было бы неинтересно и предсказуемо. Лучше пойти по пути «Мира дикого Запада» и «Звёздного крейсера «Галактика»: взять элементы оригинала, которые не увядают, и поместить их в миксер, смешав с кучей новых, дерзких идей, чтобы получилось нечто свежее, но знакомое.

    Если спросите, почему бы просто не снять продолжение — с подобным сериалом это невозможно, потому что половина нашего актёрского состава упорно остаётся по иную сторону Предела. Как рассказать продолжение истории оригинального Лондо без оригинального Вира? Или Г’Кара? Как рассказать историю Шеридана без Деленн? Или историю В5 без Франклина? Гарибальди? Зака?

    Оригинальный «Вавилон-5» был до смешного новаторским: первый сериал, где персонажей и звездолёты создавали с помощью графики, и один из первых, снятых в широкоэкранном формате и со звуком в формате 5.1. Но главное, «Вавилон-5» впервые познакомил зрителей, привыкших к вертикальным сериалам, с концепцией сюжетной арки на пять сезонов с продуманными заранее началом, серединой и концом… Так была создана принципиально новая парадигма в телевизионном повествовании, которая со временем стала нормой. Традиция новаторства продолжится и в новой версии, и… Я надеюсь создать новые формы повествования, которые снова подведут искусство телевидения к граням возможного.

    В завершение просто скажу: на The CW все настоящие энтузиасты и очень поддерживают этот новый проект. Они понимают, какое уникальное место «Вавилон-5» занимает в истории телевидения и сердцах легиона фанатов, и делают всё возможное, чтобы дать максимум творческой свободы для новой истории, которая привлечёт новых зрителей, отдавая при этом дань уважения прежней.

    Вперёд!

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