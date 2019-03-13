«Студия 101» открыла предзаказ игры «Клинки во тьме» — о команде авантюристов в мистическом городе

У наших коллег на CrowdRepublic стартовал новый интригующих проект-предзаказ от издательства настольных ролевых игр «Студия 101». Команда собирается выпустить на русском языке печатную книгу известной на Западе НРИ Blades in the Dark — о дерзких авантюристах, которые создают свою организацию в мистическом городе и пытаются стать королями преступного мира.

Действие «Клинков во тьме» разворачивается в мрачном индустриальном имперском городе Дасквол, который окружён непроницаемым электрическим барьером — он защищает поселение от враждебных духов, которые блуждают по землям вокруг. Когда-то Врата Смерти были разрушены, и теперь мёртвые преследуют живых. По закону, все трупы в городской черте должны сжигаться в электроплазме для уничтожения эссенции духов, однако богатые аристократы и фанатики игнорируют это правило — и потому в Даскволе появляются бродячие духи.

Власть в городе делят несколько противоборствующих фракций, в том числе и представители преступного мира. Игроки создают дерзких авантюристов, которые сами формируют криминальную организацию — их задача нарастить статус и влияние, чтобы стать королями тени. Для этого придётся налаживать контакты, планировать операции и выполнять опасные поручения.

«Клинки во тьме» напоминают проекты в духе Dishonored, Bloodborne и Thief: The Dark Project. Игра опирается на сильно модифицированную систему правил «Постапокалипсиса» (Apocalypse World в оригинале), её используют, например, «Городские легенды». Кроме того, «Клинки» отличают жёсткая структура правил — книга чётко прописывает не только боевые сцены, как это часто принято в НРИ, а практически всю деятельность героев, включая отдых между миссиями, взаимодействие с персонажами ведущего и подготовку к миссиям. Последней, кстати, уделено отдельное внимание — игроки не составляют план заранее, а за трату определённых ресурсов готовятся прямо «на ходу», в духе картин «Одиннадцать друзей Оушена» и «Иллюзия обмана».

Автор игры — Джон Харпер, известный по небольшим ролевым проектам вроде «Леди Блекбёрд», «Дороги духов» и «Лазеры и чувства». Он выпускал «Клинки» в течение трёх лет в разных редакциях при помощи Kickstarter, где его поддержали 4 тысячи участников, и за это время игра получила несколько номинаций и наград в сфере НРИ: ENnie, Origins, Golden Geek и Indie RPG Award.

Проект обозначен как предзаказ, а это значит, что книга выйдет в любом случае — у участников есть возможность повысить качество издания. За печатную версию вместе с электронкой просят 1800 рублей — это 336 страниц в твёрдой обложке формата больше A5 (165×235 мм). Предзаказ будет идти ещё 29 дней. Книгу обещают отправить в мае.