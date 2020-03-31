Студия «Базелевс» Тимура Бекмамбетова объявила о запуске конкурса идей для короткометражек, посвященных пандемии коронавируса и самоизоляции. Сборник получит название «Истории карантина».

Истории людей, переживающих самый масштабный карантин в истории из-за пандемии коронавируса, экранизируют — в прямом смысле этого слова.

Важное условие — формат Screenlife, где действие фильма происходит на экране смартфона, компьютера и других девайсов. Именно его продюсер активно продвигает в последнее время, взять хотя бы фильм «Поиск» или сериал «Ночные мертвецы».

Принять участие в проекте смогут как профессиональные деятели индустрии, так и обычные энтузиасты. По словам Бекмамбетова, география киноальманаха должна охватить разные страны мира.