Студия «Базелевс» Тимура Бекмамбетова объявила о запуске конкурса идей для короткометражек, посвященных пандемии коронавируса и самоизоляции. Сборник получит название «Истории карантина».
Истории людей, переживающих самый масштабный карантин в истории из-за пандемии коронавируса, экранизируют — в прямом смысле этого слова.
Важное условие — формат Screenlife, где действие фильма происходит на экране смартфона, компьютера и других девайсов. Именно его продюсер активно продвигает в последнее время, взять хотя бы фильм «Поиск» или сериал «Ночные мертвецы».
Принять участие в проекте смогут как профессиональные деятели индустрии, так и обычные энтузиасты. По словам Бекмамбетова, география киноальманаха должна охватить разные страны мира.
Около половины населения земного шара оказались сегодня дома в самоизоляции. Наш конкурс — это возможность снимать кино не только для профессионалов индустрии, которые оказались не у дел, но и для обычных людей, которые теперь все время проводят за гаджетами. Это такой глобальный народный эпос про уникальное время, в котором мы оказались, и Screenlife — единственный способ рассказать о нем.
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