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Студия Джеймса Кэмерона снимет экранизацию «Дьяволов» Джо Аберкромби

Дмитрий Кинский
2 июня 21:21
1 минута на чтение
Компания Lightstorm Джеймса Кэмерона приобрела права на экранизацию романа «Дьяволы» за авторством Джо Аберкромби.
Пока непонятно, кто выступит режиссером, зато точно известно, что Кэмерон напишет сценарий вместе с Аберкромби.
Джеймс планирует приступить к работе над проектом после окончания производства «Аватара: Огонь и пепел».
Вот как Кэмерон описывает книгу:
Это остроумное приключение в жанре ужасов? Эпическая битва между добром и злом, когда непонятно, кто есть кто? Извращенная, стильная, альтернативная средневековая вселенная, где единственная надежда на выживание — сами монстры? Это Джо Аберкромби в абсолютной пиковой форме, открывающий целый новый мир и ансамбль восхитительных персонажей.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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