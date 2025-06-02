Студия Джеймса Кэмерона снимет экранизацию «Дьяволов» Джо Аберкромби

Компания Lightstorm Джеймса Кэмерона приобрела права на экранизацию романа «Дьяволы» за авторством Джо Аберкромби.
Пока непонятно, кто выступит режиссером, зато точно известно, что Кэмерон напишет сценарий вместе с Аберкромби.
Джеймс планирует приступить к работе над проектом после окончания производства «Аватара: Огонь и пепел».
Вот как Кэмерон описывает книгу:
Это остроумное приключение в жанре ужасов? Эпическая битва между добром и злом, когда непонятно, кто есть кто? Извращенная, стильная, альтернативная средневековая вселенная, где единственная надежда на выживание — сами монстры? Это Джо Аберкромби в абсолютной пиковой форме, открывающий целый новый мир и ансамбль восхитительных персонажей.
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