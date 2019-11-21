Студия Larian запустила сбор средств на издание настольной игры Divinity Original Sin

Студия-разработчик Larian запустила сбор средств на издание приключенческой настольной игры по вселенной Divnity Original Sin. В её основу ляжет вторая часть видеогры, а сама настолка предложит множество новых сюжетов, квестов, навыков, монстров и тому подобных элементов приключения.

Среди особенностей игры авторы называют упор на сюжет, тактические сражения и значимые выборы. Настолка рассчитана на четверых игроков, которые смогут выбрать одного из четверых персонажей (двое из видеоигры и двое новичков).

Коробка также включает игровое поле (с маркером таймера), четыре двусторонних планшета, жетоны игроков, трек для боссов, треки для отслеживания здоровья, 16 особых игральных кубиков, 847 (!) карточек стандартного размера разных видов (локации, навыки, предметы и многое другое), 270 жетонов (метки целей, метки здоровья, статуса и так далее), 40-страничную книгу правил и 120-страничную книгу сценариев.

Как отмечают авторы, в настолке они реализуют систему «Хроники», которая позволит отмечать совершённые выборы, чтобы потом отослать её на сайт разработчикам (для этого каждой коробке присвоят свой код). По итогу, эти выборы определят развитие мира во вселенной видеоигр — в зависимости от того, какие решения примут большинство игроков.

Базовая коробка обойдётся в 120 долларов без учёта доставки. В рамках проекта можно заказать дополнительные наборы миниатюр, второстепенных квестов и многое другое. Доставить игру обещают к октябрю 2020 года.

За сутки проект набрал больше 200% — на момент публикации, участники пожертвовали свыше 370 тысяч долларов (при запрашиваемой сумме в 160 тысяч).