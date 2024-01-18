Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина через 13 лет станут общественным достоянием

Издание Variety напомнило, что уже через 10 лет первоначальные версии некоторых персонажей DC начнут становиться общественным достоянием.
В 2034 году это произойдет с Супермен и Лоис, в 2035 — с Бэтменом, в 2036 — с Джокером, а в 2037 — с Чудо-женщиной.
Это значит, что сторонние компании и авторы начнут создавать с ними свои проекты. Но они не смогут использовать часть персонажей, способностей и предметов, связанных с этими героями, потому что их ввели в комиксах позднее.
Например, оригинальный Супермен в комиксах не умел летать, а только высоко прыгал.
Чтобы ограничить будущих сторонних авторов, DC постоянно обновляет образы персонажей, чтобы они казались фанатам стандартом.
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Редактор
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