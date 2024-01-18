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    Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина через 13 лет станут общественным достоянием

    18 января 2024
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    18.01.2024
    199
    0 минут на чтение
    Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина через 13 лет станут общественным достоянием

    Издание Variety напомнило, что уже через 10 лет первоначальные версии некоторых персонажей DC начнут становиться общественным достоянием.

    В 2034 году это произойдет с Супермен и Лоис, в 2035 — с Бэтменом,  в 2036 — с Джокером, а в 2037 — с Чудо-женщиной.

    Это значит, что сторонние компании и авторы начнут создавать с ними свои проекты. Но они не смогут использовать часть персонажей, способностей и предметов, связанных с этими героями, потому что их ввели в комиксах позднее.

    Например, оригинальный Супермен в комиксах не умел летать, а только высоко прыгал.

    Чтобы ограничить будущих сторонних авторов, DC постоянно обновляет образы персонажей, чтобы они казались фанатам стандартом.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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