Это всё-таки случилось.
Syfy объявил, что пятый сезон сериала в жанре городского фэнтези «Волшебники» по мотивам одноимённой серии романов Льва Гроссмана станет последним.
Для пятого эпизода отсняли 13 серий, которые стартовали в январе 2020-го, а завершатся 1 апреля.
Шоу рассказывало о группе студентов из Университета Брейкбиллс, изучавших магию. По ходу сюжета им приходилось проходить опасные испытания-экзамены, посещать волшебную страну Филлори (аналог Нарнии), сталкиваться с магическими существами и богами, а также спасать мир и волшебство в нём. После четвёртого сезона сериал покинул исполнитель одной из главных ролей.
Издание Variety отмечает, что со времён второго сезона рейтинги упали примерно в два раза. Сейчас сериал смотрят примерно 415 тысяч человек за один эпизод из аудитории 18-49 лет за семь дней отложенного просмотра. На пике эта цифра была равна почти 900 тысячам.
Впрочем, Syfy продолжит обновлять сериальную библиотеку. В марте канал выпускает космооперу «Бродячая королева» (Vagrant Queen), в основе которой лежит комикс издательства Vault. А ранее руководство объявило, что готовит на 2021-й ещё два сериала — адаптацию «Дня мёртвых» Джорджа Ромеро и шоу про риэлтеров, которые занимаются домами с привидениями.
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