Канал Syfy обновляет свою библиотеку фантастических сериалов. Руководство запустило в производство сразу два новых проекта на сезон 2021 года.

Первый из них — 10-серийное шоу по вселенной фильма Day of the Dead («День мертвецов») Джорджа Ромеро 1985 года. Его канал разрабатывает совместно со студиями Cartel Entertainment и HiTide Studios. Из описания следует, что сюжет сфокусируется вокруг шести незнакомцев, которые пытаются выжить в течение первых суток с начала нападения мертвецов. Оригинальный фильм, напомним, рассказывал о самом разгаре эпидемии, его действие разворачивалось на военной базе.

Шоураннерами проекта назначены Джед Элинофф и Скотт Алан Томас, которые пишут сценарий. В их портфолио — несколько детских мультфильмов про Скуби-ду и комедийный хоррор «Мои супер психо-сладкие 16: Часть 2» для MTV. Ранее Cartel Entertainment выпустила адаптацию другого фильма Ромеро — «Калейдоскоп ужасов». Его режиссёр снимал при участии Стивена Кинга.

Второй проект называется The Surrealtor (совмещённоое Supernatural Realtor, что-то вроде «Сверхриэлтор»). Он расскажет о команде опытных специалистов, которые занимаются проблемными домами. Агенты исследуют строения, выгоняют привидений и тёмные силы — чтобы в итоге дом можно было продать.

В сериале тоже будет 10 эпизодов, его производством занимается компания Blue Ice Pictures, которая работала над драмой Spinning Out для Netflix и космооперой Vagrant Queen для Syfy. Шоураннеров «Сверхриэлтора» назначен Джордж Олсен.