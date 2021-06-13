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    Съёмки «Книги Бобы Фетта» завершены: несколько эпизодов снял Роберт Родригез

    13 июня 2021
    13.06.2021
    1307
    1 минута на чтение
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    Актриса Минг-На Вен сообщила, что съёмки «Звездных войн: Книга Бобы Фетта» завершились точно по графику. Это значит, что мы увидим сериал уже в конце этого года. Благодаря исполнителю роли Бобы Фетта Темуэру Моррисону нам теперь известны некоторые другие детали сериала.

    «Книга Бобы Фетта» расскажет о титулованным охотнике за головами, которого исполнит Темуэра Моррисон. Одну из ведущих ролей также исполнит Минг-На Вен. На протяжении многих лет Lucasfilm планировала создать «сольник» с Бобой Феттом, и наконец-то это компании удалось это сделать. Большую роль в судьбе «Книги Бобы Фетта» сыграл успех «Мандалорца», в котором Фетт предстал спустя долгое время отсутствия в кино.

    В интервью Rotten Tomatoes Темуэра Моррисон рассказал несколько подробностей о «Книге Бобы Фетта»: он поведал, что сериал «Книга Бобы Фетта» расскажет о прошлом Бобы, в частности, чем он занимался после фильма «Звёздные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар».

    Что ж, мы не можем сказать слишком много, но мы увидим его прошлое, где он был с [событий фильма] «Империя наносит ответный удар». Кто-то заметил, что он застрял в одном месте, и сейчас самое время вернуться в прошлое, проверить его путешествие и узнать о нем побольше.

    Мы можем предположить, что фраза «со времен фильма Империя наносит ответный удар» подразумевает также падение Бобы Фетта в сарлакку в «Возвращении джедая». Моррисон также упомянул:

    Они вернули Роберта, чтобы он снял еще несколько фильмов. Есть несколько замечательных режиссёров

    Из слов Моррисона можно сделать вывод, что Роберт Родригез, снявший эпизод «Трагедия» из второго сезона «Мандалорца», вернётся в режиссерское кресло одной из серий «Книги Бобы Фетта». Темуэра Моррисон воспринял как благословением то, что Бобу показали в рукопашном бою, поскольку в фильмах он лишь стоял в кадре. По его словам, Роберт Родригез помог этому персонажу «взорваться», а после возвращения Фетта Джон Фавро сказал Моррисону:

    Поздравляю, фанатам это понравилось

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    Его съемки даже не начались.

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