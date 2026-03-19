«Такие игры выходят раз в поколение» — критики о Crimson Desert

Экшен-адвенчура Crimson Desert от создателей Black Desert получила на Metacritic 78 баллов из 100 возможных.
В целом критикам понравилась игра, особенна свобода в геймплее, но без мелких недочетов не обошлось.
Релиз состоится 20 марта.
Forbes
Если вопрос в том, может ли Crimson Desert быть одновременно масштабной, качественной и развлекающей на протяжении всего времени, то для меня ответ однозначно положительный.
DualShockers
Crimson Desert сочетает в себе все феноменальные аспекты из самых известных игр последних десятилетий. В ней есть чувство открытия чего-то нового, как в Elden Ring, глубокий и насыщенный мир, как в Skyrim, непредсказуемый геймплей, как в Red Dead Redemption 2, а также захватывающее исследование и общая атмосфера, как в последних играх The Legend of Zelda.
MMORPG.com
Не могу не восхищаться тем, что создала Pearl Abyss. Это игра, который продвигает дизайн открытого мира вперед. Ее боевая система станет эталоном для многих геймеров в будущем, а графика — одна из лучших на ПК на сегодняшний день. И точка. Это современный шедевр, хоть и не без недостатков.
Windows Central
Такие игры обычно выходят раз в поколение. Она настолько уникальная по своим амбициям, что ее будут обсуждает недели, если не месяцы. Несмотря на мелкие недочеты, Pearl Abyss продемонстрировала, что такое свобода в игровом процессе.
CGMagazine
Crimson Desert — амбициозная игра с открытым миром, которая не выдерживает критики. Она увлекательная, но несовершенная, и вызывает неоднозначную реакцию.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.