Режиссёр Тим Миллер в подкасте The Fourth Wall издания The Playlist в рамках разговора о новом «Терминаторе» раскрыл несколько деталей о своём видении второй части «Дэдпула». Сам постановщик покинул кресло режиссёра, однако его заменил Дэид Литч (один из постановщиков «Джона Уика»).

  • Прежде всего, Миллер хотел показать Кейбла внушительного роста, как в комиксах — «6 футов, 7 дюймов» (это 2 метра). В финальной версии его сделали ниже, а сам Дэдпул об этом успел пошутить.
  • По старому сюжету возлюбленная Уэйда Ванесса должна была открыть в себе суперсилы героини по прозвищу Подражательница (Copycat) — подобный твист был и в комиксах. Так Миллер хотел глубже развить сюжетную её сюжетную линию и показать развитие отношение двух сверхлюдей.
Тим Миллер планировал показать в «Дэдпуле 2» Существо из Фантастической четвёрки 1
  • Миллер просил руководство сохранить эту сюжетную линию даже после того, как покинул пост режиссёра — не помогло.
  • А до этого постановщик добился разрешения показать в фильме Существо из команды Фантастической четвёрки. В фильме мы могли увидеть его драку с Джаггернаутом, но в итоге Существо заменили Колоссом.

Как будет дальше развиваться история Болтливого наёмника в кино — пока неизвестно. Сейчас права на «Дэдпула» перешли к Disney и Кевину Файги, который решает, как ввести персонажа в Киновселенную Marvel. Сценаристы дилогии Рет Риз и Пол Верник в небольшом интервью недавно обмолвились, что Marvel обещала дать возможность развивать героя при взрослом рейтинге R.

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