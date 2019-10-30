Режиссёр Тим Миллер в подкасте The Fourth Wall издания The Playlist в рамках разговора о новом «Терминаторе» раскрыл несколько деталей о своём видении второй части «Дэдпула». Сам постановщик покинул кресло режиссёра, однако его заменил Дэид Литч (один из постановщиков «Джона Уика»).

Прежде всего, Миллер хотел показать Кейбла внушительного роста, как в комиксах — «6 футов, 7 дюймов» (это 2 метра). В финальной версии его сделали ниже, а сам Дэдпул об этом успел пошутить.

По старому сюжету возлюбленная Уэйда Ванесса должна была открыть в себе суперсилы героини по прозвищу Подражательница (Copycat) — подобный твист был и в комиксах. Так Миллер хотел глубже развить сюжетную её сюжетную линию и показать развитие отношение двух сверхлюдей.

Миллер просил руководство сохранить эту сюжетную линию даже после того, как покинул пост режиссёра — не помогло.

А до этого постановщик добился разрешения показать в фильме Существо из команды Фантастической четвёрки. В фильме мы могли увидеть его драку с Джаггернаутом, но в итоге Существо заменили Колоссом.

Как будет дальше развиваться история Болтливого наёмника в кино — пока неизвестно. Сейчас права на «Дэдпула» перешли к Disney и Кевину Файги, который решает, как ввести персонажа в Киновселенную Marvel. Сценаристы дилогии Рет Риз и Пол Верник в небольшом интервью недавно обмолвились, что Marvel обещала дать возможность развивать героя при взрослом рейтинге R.