Сценаристы обеих частей «Дэдпула» Рет Риз и Пол Верник в небольшом интервью для Entertainment Weekly пояснили, как обстоят дела с франшизой после того, как завершился сделка по покупке «Диснеем» студии Fox.

Мы постоянно на связи с Райаном [Рейнольдсом]. У нас сейчас несколько проектов помимо работы над «Дэдпулом». Я думаю, официальная позиция звучит так — мы всё ещё ищем правильный подход. Marvel обещала нам дать возможность и дальше развивать героя при рейтинге R, и есть надежда, что они позволят нам заглянуть в Киновселенную и немного там поиграться. По нашим ощущениями и по ощущениям Райана, это должно быть правильная идея, это должна быть отличная идея… Думаю, как только мы вместе согласимся, что это та идея, которая нам нужна, мы начнём активную работу. Райан суперзанятой, да и у нас много проектов. Но мы просыпаемся с мыслями о Дэдпуле и засыпаем с мыслями о Дэдпуле. Пол Верник, сценарист

24 октября в российский прокат выходит вторая часть «Зомбиленда», над которой работали Верник и Риз. Картину выпустили лишь спустя 10 лет после выхода оригинала из-за занятости дуэта — в том числе потому, что они занимались «Дэдпулом».

Сам Райан Рейнольдс в день публикации интервью запостил у себя в соцсетях фотографию из Marvel Studios, где, вероятно, будет вести переговоры о судьбе Дэдпула. Впрочем, сам актёр утверждает, что пришёл на прослушивание роли Тони Старка.

Auditioned for the role of “Anthony Stark”. Didn’t come even remotely close, but the nice man with the taser escorted me to the ground. pic.twitter.com/1bwFDGdMOj — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 14, 2019

Впрочем, Дэвид Литч, режиссёр «Дэдпула 2», в августовском интервью отмечал, что у нового «Дэдпула» вполне может быть и низкий возрастной рейтинг.