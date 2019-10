Сценаристы обеих частей «Дэдпула» Рет Риз и Пол Верник в небольшом интервью для Entertainment Weekly пояснили, как обстоят дела с франшизой после того, как завершился сделка по покупке «Диснеем» студии Fox.

24 октября в российский прокат выходит вторая часть «Зомбиленда», над которой работали Верник и Риз. Картину выпустили лишь спустя 10 лет после выхода оригинала из-за занятости дуэта — в том числе потому, что они занимались «Дэдпулом».

Сам Райан Рейнольдс в день публикации интервью запостил у себя в соцсетях фотографию из Marvel Studios, где, вероятно, будет вести переговоры о судьбе Дэдпула. Впрочем, сам актёр утверждает, что пришёл на прослушивание роли Тони Старка.

Auditioned for the role of “Anthony Stark”. Didn’t come even remotely close, but the nice man with the taser escorted me to the ground. pic.twitter.com/1bwFDGdMOj

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 14, 2019