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    Новости

    Тизер и дата выхода нового аниме по манге «Бродяга Кэнсин»

    13 мая 2023
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    13.05.2023
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    0 минут на чтение
    Тизер и дата выхода аниме по манге «Бродяга Кэнсин»

    Aniplex опубликовала тизер новой экранизации манги «Бродяга Кэнсин», в котором раскрыли дату релиза сериала. Оно стартует уже 6 июля, а серии будут выходить раз в неделю.

     

    Аниме рассказывает о странствиях воина по имени Кэнсин Химура, который был известным мечником в период смутного времени Бакумацу, но теперь желает искупить свои грехи. Он бродит по Японии с мечом, заточенным с обратной стороны, и помогает людям, попавшим в беду. А за ним по пятам следуют призраки прошлого.

    Аниме-сериал «Бродяга Кэнсин» основан на одноимённой манге Нобухиро Вацуки. Первая экранизация выходила с 1996-го по 1998 год.

    Также 18 июня в Японии состоится предварительный показ сериала.

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