Тизер и дата выхода нового аниме по манге «Бродяга Кэнсин»

Aniplex опубликовала тизер новой экранизации манги «Бродяга Кэнсин», в котором раскрыли дату релиза сериала. Оно стартует уже 6 июля, а серии будут выходить раз в неделю.

Аниме рассказывает о странствиях воина по имени Кэнсин Химура, который был известным мечником в период смутного времени Бакумацу, но теперь желает искупить свои грехи. Он бродит по Японии с мечом, заточенным с обратной стороны, и помогает людям, попавшим в беду. А за ним по пятам следуют призраки прошлого.

Аниме-сериал «Бродяга Кэнсин» основан на одноимённой манге Нобухиро Вацуки. Первая экранизация выходила с 1996-го по 1998 год.

Также 18 июня в Японии состоится предварительный показ сериала.