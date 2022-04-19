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    Новости

    Тизер третьего сезона «Любовь, смерть и роботы»

    19 апреля 2022
    19.04.2022
    139
    0 минут на чтение

    Netflix выпустил необычный тизер третьего сезона антологии «Любовь, смерть и роботы», замаскированный под тизер других проектов сервиса.

    Новых кадров в трейлере преступно мало. Детали продолжения пока не раскрываются. Судя по ранним заявлениям, нас ждёт продолжение истории про трёх роботов.

    Антологию продюсируют Тим Миллер и Дэвид Финчер. Первый сезон вышел весной 2019-го, второй — в мае 2021-го. Третий ждём 20 мая.

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