Тодд Фишер, брат Кэрри Фишер, дал небольшое интервью порталу Variety. Журналисты поговорили с продюсером о наследии его сестры, об архивных записях и также о «цифровом» наследии принцессы Леи.
Ещё давно Disney пообещали, что не будут использовать «цифровых» двойников Фишер для новых фильмов по «Звёздным войнам» — вероятно, они будут искать другие способы вывести принцессу Лею из сюжета.
Однако в интервью Тодд намекнул, что хотел бы увидеть возвращение принцессы.
В последнем фильме саги на экраны вернулся Йода. Так почему же не может вернуться Кэрри? В первом фильме Оби-Ван говорит, что после смерти он станет сильнее, чем прежде. Мне кажется, что это хорошо описывает и Кэрри. Она никогда не исчезнет полностью.
В IX эпизоде Лее была отведена важная роль, поскольку по первоначальному плану каждый новый эпизод был посвящён одному из героев «старой гвардии». «Пробуждение Силы» фокусировалось на Хане Соло, а в «Последних джедаях» важную роль сыграл Люк. Как будут обстоять дела в новом фильме — неизвестно.
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