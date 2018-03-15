15 марта в широкий прокат вышел приключенческий боевик «Tomb Raider: Лара Крофт» — экранизация новой серии видеоигр про знаменитую расхитительницу гробниц. Мы картину уже посмотрели и пришли к выводу, что кино удачно передаёт дух этих игр.

В «Ларе Крофт», как и во многих иных современных блокбастерах, есть сцена после титров. Вернее, сцена перед титрами — её показывают сразу после кадра с логотипом.

Спойлер

Осторожно, спойлеры!

Осторожно, лёгкие спойлеры! Будьте спокойны, эта сцена не имеет никакого отношения к ключевому сюжету

После всех испытаний Лара возвращается в антикварный магазин, в котором она была в самом начале фильма и где продала амулет отца. Он собирается выкупить амулет, но ей на глаза попадается оружие. Девушка присматривается к пистолету H&K USP Match и решает приобрести сразу две штуки.

Поклонники игры, без сомнения, узнают знаковые пистолеты, которые носила Лара. Такие же пистолеты были у исследовательницы и в старом фильме с Анджелиной Джоли.

Эти кадры — приятная отсылка для всех фанатов серии, однако полноценным заделом на будущее их не назовёшь.

 

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Кот-редактор
Кот-редактор
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