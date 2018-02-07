«Чёрная Пантера»: что показали в сценах после титров?

Совсем скоро в прокат выходит новый супергеройский фильм Marvel «Чёрная Пантера», который расскажет о Т’Чалле — правителе Ваканды. Если верить первым отзывам западной прессы и зрителей, то лента обещает быть неплохой. Хвалят раскрытие персонажей, необычный антураж и главного злодея. К сожалению, в России показывать картину начнут лишь с 26 февраля — почти на две недели позже, чем в большинстве стран. Чтобы вас не доставали спойлеры, предлагаем первыми с ними познакомиться!
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Осторожно, спойлеры!Внимание, спойлеры к сценам после титров в «Чёрной Пантере». Если не хотите их читать, то что тогда тут делаете? Впрочем, в феврале хватает киноновинок, рекомендуем обратить внимание на них.
По сведениям портала Comic Book Movie, зрителей ждёт две сцены после титров.
Раскрытие Ваканды
Эта сцена — что-то вроде эпилога для «Чёрной Пантеры». Т’Чалла отправляется в ООН, чтобы раскрыть перед миром существование Ваканды и наконец-то запустить торговлю между странами. Ваканда готова предложить миру невероятные технологии и вибраниум. Т’Чалла решается на этот поступок, поскольку хочет сделать Землю немного лучше.
Старый гость
А вот и «мостик» к грядущей «Войне бесконечности». Камера опускается на небольшую деревушку в Ваканде, и мы видим играющих детишек. В кадре появляется Шури, сестра Т’Чаллы, и говорит детям, чтобы оставили человека из хижины в покое. Ребята убегают, а человек выходит из хижины — это друг Стива Роджерса Баки.
Выясняется, что после событий «Противостояния» он прибыл в Ваканду, где Шури помогала ему прийти в себя после контроля Гидры. Мы видим, что у Баки только одна рука. Шури спрашивает гостя о самочувствии и тот отвечает, что ему намного лучше. Затем девушка говорит, что Баки предстоит ещё многому научиться и они оба уходят вдаль.
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