«Чёрная Пантера»: что показали в сценах после титров?

Совсем скоро в прокат выходит новый супергеройский фильм Marvel «Чёрная Пантера», который расскажет о Т’Чалле — правителе Ваканды. Если верить первым отзывам западной прессы и зрителей, то лента обещает быть неплохой. Хвалят раскрытие персонажей, необычный антураж и главного злодея. К сожалению, в России показывать картину начнут лишь с 26 февраля — почти на две недели позже, чем в большинстве стран. Чтобы вас не доставали спойлеры, предлагаем первыми с ними познакомиться!

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры к сценам после титров в «Чёрной Пантере». Если не хотите их читать, то что тогда тут делаете? Впрочем, в феврале хватает киноновинок , рекомендуем обратить внимание на них.

По сведениям портала Comic Book Movie, зрителей ждёт две сцены после титров.

Раскрытие Ваканды

Эта сцена — что-то вроде эпилога для «Чёрной Пантеры». Т’Чалла отправляется в ООН, чтобы раскрыть перед миром существование Ваканды и наконец-то запустить торговлю между странами. Ваканда готова предложить миру невероятные технологии и вибраниум. Т’Чалла решается на этот поступок, поскольку хочет сделать Землю немного лучше.

Старый гость

А вот и «мостик» к грядущей «Войне бесконечности». Камера опускается на небольшую деревушку в Ваканде, и мы видим играющих детишек. В кадре появляется Шури, сестра Т’Чаллы, и говорит детям, чтобы оставили человека из хижины в покое. Ребята убегают, а человек выходит из хижины — это друг Стива Роджерса Баки.

Выясняется, что после событий «Противостояния» он прибыл в Ваканду, где Шури помогала ему прийти в себя после контроля Гидры. Мы видим, что у Баки только одна рука. Шури спрашивает гостя о самочувствии и тот отвечает, что ему намного лучше. Затем девушка говорит, что Баки предстоит ещё многому научиться и они оба уходят вдаль.