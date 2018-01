30 января в Сети появились первые отзывы журналистов с закрытого показа нового супергеройского блокбастера «Чёрная пантера». В международный прокат картина выходит 13 февраля, а в российский лишь 26-го. Прессе пока нельзя публиковать развернутые рецензии и описание сюжета, но первые впечатления из твиттера помогут вам составить впечатление. Если кратко, то критики похвалили глубокий сюжет о семейных узах и защите своего народа, а также высоко оценили актёрский состав и главного злодея Киллмонгера.

BLACK PANTHER is incredible, kinetic, purposeful. A superhero movie about why representation & identity matters, and how tragic it is when those things are denied to people. The 1st MCU movie about something real; Michael B. Jordan’s Killmonger had me weeping and he’s the VILLAIN — jen yamato (@jenyamato) January 30, 2018

«Чёрная пантера» невероятна, импульсивна и осмысленна. Это супергеройский фильм о том, почему так важны репрезентация и самоидентичность, и о трагедии, которая случается, если лишить людей этого. Это 1-й фильм в Киновселенной Marvel о чём-то реальном.; Киллмонгер в исполнении Майкла Б. Джордана заставил меня плакать, а ведь это ЗЛОДЕЙ.

#marvel does it again with 'Black Panther'. Very impressed with the story and filmmaking. @michaelb4jordan absolutely kills it as the villain and is the best one since Loki. Also @DanaiGurira kicks so much ass and I loved every second of it. Going to make serious $. pic.twitter.com/YBrg2x3Nnz — Steven Weintraub (@colliderfrosty) January 30, 2018

Marvel снова это сделали. Очень впечатлён сюжетом и постановкой. Майкл Б. Джордан просто жжёт в роли злодея, он лучший со времён Локи. Также Данай Гурира (Окойе, соратница Т’Чаллы) крута как горы, я обожал каждую секунду с ней. Думаю, фильм сорвёт кассу.

Black Panther looks, feels and sounds unlike any Marvel film to date. A visual feast. Wakanda is amazingly realized, the antagonist actually has an arc with emotional motivations. Marvels most political movie. So good. #BlackPanther — Peter Sciretta (@slashfilm) January 30, 2018

«Чёрная пантера» выглядит, звучит и ощущается совсем не так, как любой другой фильм Marvel. Визуальное пиршество. Ваканда дивно сделана, антагонист получил достойную сюжетную линию и эмоциональную мотивацию. Самый политический фильм Marvel. Отлично.

#BlackPanther: I never wanted this movie to end, and as soon as it did I wanted to go back. Solid action, smart story, tons of personality. Shuri is my new fave, Nakia is everything, Killmonger is incredible, T'Challa deserves to rule the MCU. Coogler has done it again. 💜🖤💙 pic.twitter.com/t9gG3DLuCL — Angie J. Han (@ajhan) January 30, 2018

Мне не хотелось, чтобы этот фильм заканчивался. Как только это случилось, мне сразу же захотелось вернуться в него вновь. Жёсткий экшен, умный сюжет, множество уникальных персонажей. Шури (сестра Т’Чаллы, её играет Летишиа Райт — прим. МирФ) теперь моя любимица. Накиа (шпионка Ваканды, играет Люпита Нионго — прим. МирФ) — это всё. Киллмонгер невероятен, Т’Чалла заслуживает править всей Киновселенной Marvel. [Режиссёр Райан] Куглер снова сделал это.

The MVP of #BlackPanther is Letitia Wright's hilarious, ebullient Shuri. I want a Shuri supercut, I want a Shuri spinoff, I want a capsule collection of Shuri sportswear at Opening Ceremony, and I want these things now! — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) January 30, 2018

Я бы мог написать обзор «Чёрной пантеры», но сцена , где Данаи Гурира бросает парик, лучше скажет за меня. Главный игрок «Чёрной пантеры» — это весёлая и энергичная Шури. сыгранная Летишией Райт. Я хочу нарезку из сцен только с Шури, хочу про неё спин-офф, хочу комплект спортивной одежды Шури на церемонии Открытия, хочу всё это прямо сейчас!

#BlackPanther is exceptional — the James Bond of the MCU. You've seen nothing like this in a superhero movie — it's bold, beautiful & intense, but there's a depth & spiritualness that is unlike anything Marvel has ever done. It's 100% African & it is dope af. pic.twitter.com/Z77IjnIjf2 — ErikDavis (@ErikDavis) January 30, 2018

«Чёрная пантера» — исключительный фильм, это «Джеймс Бонд» от Киновселенной Marvel. Вы ещё не видели подобного в фильме про супергероев. Он смелый, красивый, напряжённый, но при этом в нём есть глубина и духовность, чего в фильмах Marvel ещё не было. Он на 100% африканский и охренеть, как одурманивает.

The best part of #BlackPanther is how it unravels this deeply emotional & complex story about family ties & protecting your tribe. While lots will tout Michael B. Jordan as the stand-out, my favs were Danai Gurira & especially BP's lil sis, Letitia Wright pic.twitter.com/VSEwa98BnI — ErikDavis (@ErikDavis) January 30, 2018

Лучшая часть «Чёрной пантеры» — это то, как она раскрывает глубоко эмоциональную и сложную историю о семейных узах и защите своего племени. Многие будут хвалить Майкла Б. Джордана, но мне больше понравились Данаи Гурира и особенно младшая сестра Пантеры, сыгранная Летишией Райт.