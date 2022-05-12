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    Новости

    Трагедия космических масштабов: Starfield перенесли на 2023 год

    12 мая 2022
    12.05.2022
    192
    1 минута на чтение
    Трагедия космических масштабов: Starfield перенесли на 2023 год

    Bethesda неожиданно объявила, что космическая ролевая игра Starfield и приключенческий шутер Redfall от студии Arkane не выйдут в 2022 году.

    Если у последней не было точной даты релиза, то первая должна была появиться на полках магазинов 11 ноября.

    Дополнительное время Bethesda Game Studios и Arkane Austin потратят на полировку своих проектов, чтобы они соответствовали видению и амбициям разработчиков.

    Обе игры должны выйти в 2023 году — когда именно, непонятно. Зато скоро с нами обещают поделиться их геймплеем.

    Репортер Bloomberg Джейсон Шрайер в твиттере отметил, что разработчики еще с прошлого года переживали повторить судьбу Cyberpunk 2077.

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