Трагедия космических масштабов: Starfield перенесли на 2023 год

Bethesda неожиданно объявила, что космическая ролевая игра Starfield и приключенческий шутер Redfall от студии Arkane не выйдут в 2022 году.

Если у последней не было точной даты релиза, то первая должна была появиться на полках магазинов 11 ноября.

Дополнительное время Bethesda Game Studios и Arkane Austin потратят на полировку своих проектов, чтобы они соответствовали видению и амбициям разработчиков.

Обе игры должны выйти в 2023 году — когда именно, непонятно. Зато скоро с нами обещают поделиться их геймплеем.

Репортер Bloomberg Джейсон Шрайер в твиттере отметил, что разработчики еще с прошлого года переживали повторить судьбу Cyberpunk 2077.