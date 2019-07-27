В твиттере появился новый (но не совсем) флэшмоб. Одни пользователи рассказывают о своём любимом сериале, но не говорят его название и имена главных героев, а другие — отгадывают шоу.

Собрали для вас несколько фантастических и смешных твитов. Отгадывайте и продолжайте игру в комментариях!

К чуваку, у которого 12+ жизней, постоянно лезут бабы, но он влюблен в синюю будку — Толераст_ка (@lillyzaretska) July 18, 2019

Ответ: «Доктор Кто»

Ребята бегают вокруг стула под музыку, надеясь, что, когда музыка закончится, они успеют сесть, но потом прилетает дракон и сжигает этот стул, конец — Alice Law (@alicelaw_devil) July 18, 2019

Ответ: «Игра престолов»

Ответ: «Невероятные приключения ДжоДжо»

2. Скандинавская одноглазая морда устраивает догонялки с коллегами из мировых религий и новым чёрным другом. Изо всех сил конфликтует с миллениалами и их модными штучками. — Zarema (@DrawWithMe2) July 19, 2019

Ответ: «Американские боги»

Детектив-не детектив в окне, акула в котёнке, все герои в другом мире, все герои в опасности, все фаны в длительном трауре из-за закрытия — хОлИсТиЧеСкИй Роялти❔ (@Wonder_Action1D) July 16, 2019

Ответ: «Детективное агенство Дирка Джентли»

Четыре отбитых программиста придумали информационный крабсбургер, который всем нужен и все его хотят, но никто не знает, как он работает. Задроты загибаются НО НЕ СДАЮТСЯ, ХОТЯТ СДЕЛАТЬ КРАБСБУРГЕР ЕЩЕ БОЛЬШЕ, НО НОВЫЕ СЕРИИ ПОКА НЕ ВЫШЛИ — ЛососевNa с Нибиру (@Bradanese17) July 16, 2019

Ответ: «Кремниевая долина»

Щас смотрим: феминистка, чел с инвалидностью, бывший зэк и каратист спасают небоскребы от землетрясения. — QueerPhantoms🏳️‍🌈 Дианка чокнутая (@QueerPhantoms) July 16, 2019

Ответ: «Защитники»

Не дождавшись внятной воли Создателя целый континент отдал себя в руки Бениофа и Вайса. — Aleksey Eks (@eks_lj) July 18, 2019

Ответ: «Игра престолов»