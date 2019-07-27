В твиттере появился новый (но не совсем) флэшмоб. Одни пользователи рассказывают о своём любимом сериале, но не говорят его название и имена главных героев, а другие — отгадывают шоу.
Собрали для вас несколько фантастических и смешных твитов. Отгадывайте и продолжайте игру в комментариях!
К чуваку, у которого 12+ жизней, постоянно лезут бабы, но он влюблен в синюю будку
— Толераст_ка (@lillyzaretska) July 18, 2019
Ответ: «Доктор Кто»
Ребята бегают вокруг стула под музыку, надеясь, что, когда музыка закончится, они успеют сесть, но потом прилетает дракон и сжигает этот стул, конец
— Alice Law (@alicelaw_devil) July 18, 2019
Ответ: «Игра престолов»
— i think i’m sick again (@alkerrien) July 18, 2019
Ответ: «Невероятные приключения ДжоДжо»
2. Скандинавская одноглазая морда устраивает догонялки с коллегами из мировых религий и новым чёрным другом. Изо всех сил конфликтует с миллениалами и их модными штучками.
— Zarema (@DrawWithMe2) July 19, 2019
Ответ: «Американские боги»
Детектив-не детектив в окне, акула в котёнке, все герои в другом мире, все герои в опасности, все фаны в длительном трауре из-за закрытия
— хОлИсТиЧеСкИй Роялти❔ (@Wonder_Action1D) July 16, 2019
Ответ: «Детективное агенство Дирка Джентли»
Четыре отбитых программиста придумали информационный крабсбургер, который всем нужен и все его хотят, но никто не знает, как он работает. Задроты загибаются НО НЕ СДАЮТСЯ, ХОТЯТ СДЕЛАТЬ КРАБСБУРГЕР ЕЩЕ БОЛЬШЕ, НО НОВЫЕ СЕРИИ ПОКА НЕ ВЫШЛИ
— ЛососевNa с Нибиру (@Bradanese17) July 16, 2019
Ответ: «Кремниевая долина»
Щас смотрим: феминистка, чел с инвалидностью, бывший зэк и каратист спасают небоскребы от землетрясения.
— QueerPhantoms🏳️🌈 Дианка чокнутая (@QueerPhantoms) July 16, 2019
Ответ: «Защитники»
Не дождавшись внятной воли Создателя целый континент отдал себя в руки Бениофа и Вайса.
— Aleksey Eks (@eks_lj) July 18, 2019
Ответ: «Игра престолов»
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