В твиттере появился новый (но не совсем) флэшмоб. Одни пользователи рассказывают о своём любимом сериале, но не говорят его название и имена главных героев, а другие — отгадывают шоу.

Собрали для вас несколько фантастических и смешных твитов. Отгадывайте и продолжайте игру в комментариях!

Ответ: «Доктор Кто»

Ответ: «Игра престолов»

Ответ: «Невероятные приключения ДжоДжо»

Ответ: «Американские боги»

Ответ: «Детективное агенство Дирка Джентли»

Ответ: «Кремниевая долина»

Ответ: «Защитники»

Ответ: «Игра престолов»

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.

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