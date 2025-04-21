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Новый трейлер фильма «Буратино»

Дмитрий Кинский
21 апреля 11:48
1226
1 минута на чтение
Студия Art Pictures опубликовала полноценный трейлер «Буратино» по мотивам сказки Алексея Толстого.
За постановку отвечает Игорь Волошин («Повелитель ветра»). Главные роли исполнили Виталия Корниенко (Буратино), Александр Яценко (папа Карло), Анастасия Талызина (Мальвина) и другие.
Премьера состоится 1 января 2026 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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