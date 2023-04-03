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    Трейлер аниме-сериала «Гамера: Перерождение»

    3 апреля 2023
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    03.04.2023
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    Трейле аниме-сериала «Гамера: Перерождение»

    Netflix представил трейлер аниме-сериала «Гамера: Перерождение» с использованием компьютерной графики.

    По сюжету могучая гигантская черепаха должна сразиться с пятью кайдзю, угрожающим всему человечеству.

    За производство отвечает студия ENGI, известная по «Удзаки хочет тусоваться!» и «Детектив уже мертв». А режиссером выступает Хироюки Сэсита, снявший «Нелюдь» и анимационные полнометражки по «Годзилле».

    Премьера сериала из шести эпизодов состоится в 2023 году — точной даты пока нет.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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