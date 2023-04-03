Netflix представил трейлер аниме-сериала «Гамера: Перерождение» с использованием компьютерной графики.
По сюжету могучая гигантская черепаха должна сразиться с пятью кайдзю, угрожающим всему человечеству.
За производство отвечает студия ENGI, известная по «Удзаки хочет тусоваться!» и «Детектив уже мертв». А режиссером выступает Хироюки Сэсита, снявший «Нелюдь» и анимационные полнометражки по «Годзилле».
Премьера сериала из шести эпизодов состоится в 2023 году — точной даты пока нет.
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Редактор
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