Netflix представил трейлер аниме-сериала «Гамера: Перерождение» с использованием компьютерной графики.

По сюжету могучая гигантская черепаха должна сразиться с пятью кайдзю, угрожающим всему человечеству.

За производство отвечает студия ENGI, известная по «Удзаки хочет тусоваться!» и «Детектив уже мертв». А режиссером выступает Хироюки Сэсита, снявший «Нелюдь» и анимационные полнометражки по «Годзилле».

Премьера сериала из шести эпизодов состоится в 2023 году — точной даты пока нет.