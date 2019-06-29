Трейлер игровой адаптации настолки Gloomhaven — она выйдет в раннем доступе 17 июля

Компания Asmodee Digital опубликовала тизер грядущей игровой адаптации одной из главных настольных игр последних лет — Gloomhaven. Она выйдет в ранний доступ в Steam уже 17 июля.
Gloomaven — фэнтезийная настолка, занимающая первое место в рейтинге BoardGameGeek. Она сочетает тактические сражения, элементы ролевых игр и исследование и развитие игрового мира. Игрок возьмёт под контроль от двух до четырёх персонажей — ему предстоит при помощи карт способностей преодолевать испытания вроде зачистки подземелий и спасения города.
Вероятно, видеоигровая адаптация подойдёт для тех, кому оригинальная настолка кажется чересчур дорогой или комплексной. Даже сетап занимает в ней какое-то время, а здесь компьютер берёт на себя основную возню. Кроме того, разработчики обещают реализовать роглайк-режим.
Подробно о самой игре и её создателе мы рассказывали в 186 номере «Мира фантастики».
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