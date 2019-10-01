Трейлер картины Six Undergrounds от Майкла Бэя — одного из самых дорогих фильмов Netflix

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Netflix выпустил первый трейлер Six Undergrounds — одного из самых своих дорогих фильмов. Картину поставил режиссёр Майкл Бэй, а главные роли в ней сыграли Райан Рейнольдс, Мелани Лоран, Бен Харди и Дейв Франко.

Фильм рассказывает о шести миллиардерах, которые инсценировали смерть, чтобы начать тайную борьбу с преступностью. Боевик Бэя — один из самых дорогих фильмов Netflix, его бюджет составил 150 миллионов долларов. Сценарий картины написали Ретт Риз и Пол Верник («Добро пожаловать в Zомбилэнд», оба «Дэдпула»).

Одну из второстепенных ролей исполнил отечественный актёр Юрий Колокольников.

В комментариях к ролику Six Undergrounds описали как «ребёнка „Миссии невыполнима“ и „Форсажа“ под наркотиками» — достаточно ёмко и точно

Фильм можно будет посмотреть с 13 декабря.

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