Трейлер «Лазаря» — научно-фантастического аниме от создателя «Ковбоя Бибопа»

В рамках Comic Con в Сан-Диего Adult Swim сообщили, что запустили в работу оригинальное аниме «Лазарь», а также поделились трейлером и деталями сюжета.

В режиссёрском кресле — Синъинтиро Ватанабэ, известный по работе над «Ковбоем Бибопом». Разработкой занимается студия MAPPA, создавшая последний сезон «Атаки Титанов», а также «Человека-Бензопилу» и «Магическую Битву».

Сюжет разворачивается в недалеком будущем. В 2052 году лауреат нобелевской премии доктор Скиннер изобретает лекарство от всех болезней под названием «Халуна». Оно быстро становится очень распространённым и ценным, а его создатель исчезает. Он возвращается спустя три года и сообщает, что после принятия «Халуны» любой человек умрёт через три года. Для решения такой масштабной угрозы со всего мира собирается оперативная группа, название которой и вынесено в название сериала — «Лазарь».

Над экшен-сценами трудится Чад Стахелски, режиссёр и каскадёр «Джона Уика».

Дата релиза «Лазаря» пока неизвестна.