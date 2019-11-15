Трейлер мультфильма Helluva Boss — спин-оффа «Отеля Хазбин»

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Команда художницы и аниматора Вивьен Медрано (Vivziepop) опубликовала трейлер Helluva Boss — второго проекта во вселенной мультсериала «Отель Хазбин».

Это своего рода короткометражный спин-офф, который рассказывает о новых персонажах. В центре повествования — чертёнок Блиц, который собирается открыть маленький бизнес наёмных убийств. А помогут ему специалист по оружию Мокси, вышибала Милли и гончая-секретарша Луна. Вот такой необычный адский стартап!

Главных героев озвучивают Брэндон Роджерс (актёр, комик и видеоблогер на YouTube), Ричард Хорвитц (актёр озвучания в видеоиграх и мультсериала), Эрика Линдбек (актриса дубляжа видеоигр и мультсериалов) и Брок Бэкер (голос YouTube-шоу How It Should Have Ended).

Эпизод выйдет 25 ноября.

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