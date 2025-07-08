Третий сезон «Алисы в Пограничье» выйдет 25 сентября

Сервис Netflix представил первый тизер третьего сезона «Алисы в Пограничье», а также объявил дату возвращения шоу.
Синопсис
Сериал рассказывает, как люди попадают в альтернативную версию Токио, в которой они участвуют в жестоких играх на выживание. Проигравших сразу настигает худшая участь, а победители получают право продвигаться дальше.
Третий сезон «Алиса в Пограничье» стартует 25 сентября. К главным ролям вновь вернулись Кэнто Ямадзаки и Тао Цутия.
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