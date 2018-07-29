Вице-президент Netflix Синди Холланд, отвечая на вопрос журналиста, почему третий сезон «Очень странных дел» отложен до следующего лета, объяснила, что шоу — это буквально «ручная работа». Его создатели братья Дафферы и исполнительный продюсер Шон Леви понимают, как высоки ставки, и стараются сделать новый сезон «масштабнее и лучше». А потому ожидание того стоит.

Второй сезон «Очень странных дел» вышел на Netflix в конце октября прошлого года. Действие развернётся в 1985 году во всё том же городке Хоукинс. По словам Шона Леви и Дэвида Харбора, исполнителя роли шерифа Джима Хоппера, зрителей ждёт куда более мрачная история, в которой, однако, найдётся место юмору. А фанаты уже сейчас могут начать пересматривать фильмы 1985 года: в третьем сезоне к ним обещали немало отсылок.