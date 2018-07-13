Журналисты Deadline пообщались с Шоном Леви, исполнительным продюсером сериала Netflix «Очень странные дела», и Дэвидом Харбором, исполнителем роли шерифа Джима Хоппера. Речь пошла, конечно же, о третьем сезоне сериала.

Шон Леви рассказал, что продолжение Stranger Things будет ещё мрачнее, но создатели сериала вложили в него душу и постарались наполнить его юмором. Харбор, в свою очередь, отметил, что третий сезон вдохновлён великими фильмами 1985 года, и фанаты найдут множество новых отсылок к этой эпохе. По его словам, авторы решили рискнуть и сделать кое-что новое.

Что касается его персонажа, начальника отдела полиции Хоукинса, актёр отмечает, что он станет более яростным, чем во втором сезоне. Шериф, который в прошлом сезоне принял на себя роль приёмного отца, остаётся всё тем же прямым и резким человеком, который в любой момент может показать свою истинную силу. Так что в продолжении сериала Хоппер будет одновременно и любящим приёмным отцом, и бесстрашным героем из первого сезона.

Третий сезон сериала «Очень странные дела» выйдет на Netflix в 2019 году.

Читайте также «Очень странные дела», 2 сезон: лучший подарок к Хэллоуину В продолжении есть всё то, за что мы полюбили первый сезон, только больше, масштабнее и эффектнее. Теперь видно, что сериал держится не на одной ностальгии.