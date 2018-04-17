Наконец-то Universal Pictures поделились новостями о продолжении анимационного фильма «Как приручить дракона»! Deadline сообщает, что третья часть выйдет ориентировочно в феврале-марте 2019 года.

Картина получила подзаголовок «Тайный мир». Её снимает Дин Деблуа, режиссёр первых двух фильмов. В третьей части Иккинг и Беззубик попытаются основать мирную драконью утопию, в которой смогли бы жить вместе драконы и люди. Иккингу придётся взять на себя бразды правления, а Беззубик возглавит стаю драконов.

 

Ранее планировалось, что мультфильм выйдет весной 2018-го, однако его несколько раз переносили. В американском прокате он стартует 1 марта, а в России — 21 февраля.

Первая часть фэнтезийной сказки «Как приручить дракона» вышла в 2010 году, а её продолжение — в 2014-м. Кроме полнометражных фильмов, по вселенной выходили четыре короткометражки, а также пять сезонов мультсериала «Драконы».

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Кстати, в книге инструкция по приручению драконов состоит из одной фразы.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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