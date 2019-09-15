Академия фантастики, фэнтези и фильмов ужасов уже в 45-й раз вручила премию «Сатурн»на церемонии в Лос-Анджелесе — за заслуги в области кино и телевидения в соответствующих жанрах. В номинации попали произведения, вышедшие с с 1 марта 2018 по 7 июля 2019 года. «Сатурн» можно считать главной фантастической премией, где внимание получают фильмы и сериалы, которые судьи обычно обходят на «Оскаре» (или удостаивают их чисто техническими наградами).

Подробный список номинантов мы публиковали ранее:

Больше всего наград забрали четвёртая часть «Мстителей» и «Игра престолов» — фавориты номинаций. Впрочем, неожиданностей (приятных и не очень) тоже хватало — вроде победителя в категориях «Лучший НФ-фильм» и «Лучший супергеройский сериал.

Кино

Лучший научно-фантастический фильм: «Первому игроку приготовится»

Лучший фэнтези-фильм: «История Игрушек 4»

Лучший фильм, основанный на комиксах: «Мстители: Финал»

Лучший хоррор-фильм: «Тихое место»

Лучший триллер: «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“»

Лучший экшен\приключенческий фильм: «Миссия невыполнима: Последствия»

Лучший независимый фильм: «Мэнди»

Лучший анимационный фильм: «Человек-паук: Через вселенные»

Лучший международный фильм: «Пылающий»

Лучший актер: Роберт Дауни младший — «Мстители: Финал»

Лучшая актриса: Джейми Ли Кёртис — «Хэллоуин»

Лучший актер второго плана: Джош Бролин — «Мстители: Война бесконечности»

Лучшая актриса второго плана: Зендая — «Человек-паук: Вдали от дома»

Лучший молодой актер/актриса: Том Холланд — «Человек-паук: Вдали от дома»

Лучший режиссер: Джордан Пил — «Мы»

Лучший сценарий: Брайан Вудс, Скотт Бек и Джон Красински — «Тихое место»

Лучшая работа художника-постановщика: Чарльз Вуд — «Мстители: Финал»

Лучшая музыка: Марк Шайман — «Мэпи Поппинс Возвращается»

Лучший грим: Джон Блейк и Брайан Сипе — «Мстители: Финал»

Лучший монтаж: Джеффри Форд и Мэттью Шмидт — «Мстители: Финал»

Лучшие спецэффекты: «Мстители: Финал»

Лучший дизайн костюмов: Майкл Уилкинсон — «Аладдин»

Сериалы

Лучший супергеройский сериал на ТВ: «Супергерл»

Лучший супергеройский сериал на стриминговом сервисе: «Сорвиголова»

Лучший фентези-сериал: «Игра престолов»

Лучший научно-фантастический сериал: «Мир Дикого Запада»

Лучший хоррор-сериал: «Ходячие мертвецы»

Лучший приключенческий сериал или триллер: «Лучше звоните Солу»

Лучший анимационный сериал: «Звёздные войны: Сопротивление»

Лучший актёр в сериале: Сэм Хьюэн («Чужестранка»)

Лучшая актриса в сериале: Эмилия Кларк («Игра престолов»)

Лучший актёр второго плана в сериале: Питер Динклейдж («Игра престолов»)