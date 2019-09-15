Академия фантастики, фэнтези и фильмов ужасов уже в 45-й раз вручила премию «Сатурн»на церемонии в Лос-Анджелесе — за заслуги в области кино и телевидения в соответствующих жанрах. В номинации попали произведения, вышедшие с с 1 марта 2018 по 7 июля 2019 года. «Сатурн» можно считать главной фантастической премией, где внимание получают фильмы и сериалы, которые судьи обычно обходят на «Оскаре» (или удостаивают их чисто техническими наградами).

Подробный список номинантов мы публиковали ранее:

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 18.07.2019

Победителей главной фантастической премии объявят 13 сентября.

Больше всего наград забрали четвёртая часть «Мстителей» и «Игра престолов» — фавориты номинаций. Впрочем, неожиданностей (приятных и не очень) тоже хватало — вроде победителя в категориях «Лучший НФ-фильм» и «Лучший супергеройский сериал.

Кино

  • Лучший научно-фантастический фильм: «Первому игроку приготовится»
  • Лучший фэнтези-фильм: «История Игрушек 4»
  • Лучший фильм, основанный на комиксах: «Мстители: Финал»
  • Лучший хоррор-фильм: «Тихое место»
  • Лучший триллер: «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“»
  • Лучший экшен\приключенческий фильм: «Миссия невыполнима: Последствия»
  • Лучший независимый фильм: «Мэнди»
  • Лучший анимационный фильм: «Человек-паук: Через вселенные»
  • Лучший международный фильм: «Пылающий»
  • Лучший актер: Роберт Дауни младший — «Мстители: Финал»
  • Лучшая актриса: Джейми Ли Кёртис — «Хэллоуин»
  • Лучший актер второго плана: Джош Бролин — «Мстители: Война бесконечности»
  • Лучшая актриса второго плана: Зендая — «Человек-паук: Вдали от дома»
  • Лучший молодой актер/актриса: Том Холланд — «Человек-паук: Вдали от дома»
Триумф «Мстителей»: организаторы премии «Сатурн-2019» назвали победителей 1

«Мы» (2019)

  • Лучший режиссер: Джордан Пил — «Мы»
  • Лучший сценарий: Брайан Вудс, Скотт Бек и Джон Красински — «Тихое место»
  • Лучшая работа художника-постановщика: Чарльз Вуд — «Мстители: Финал»
  • Лучшая музыка: Марк Шайман — «Мэпи Поппинс Возвращается»
  • Лучший грим: Джон Блейк и Брайан Сипе — «Мстители: Финал»
  • Лучший монтаж: Джеффри Форд и Мэттью Шмидт — «Мстители: Финал»
  • Лучшие спецэффекты: «Мстители: Финал»
  • Лучший дизайн костюмов: Майкл Уилкинсон — «Аладдин»
«Аладдин» — Гай Ричи с рейтингом PG 6

«Аладдин» (2019)

Сериалы

  • Лучший супергеройский сериал на ТВ: «Супергерл»
  • Лучший супергеройский сериал на стриминговом сервисе: «Сорвиголова»
  • Лучший фентези-сериал: «Игра престолов»
  • Лучший научно-фантастический сериал: «Мир Дикого Запада»
  • Лучший хоррор-сериал: «Ходячие мертвецы»
  • Лучший приключенческий сериал или триллер: «Лучше звоните Солу»
  • Лучший анимационный сериал: «Звёздные войны: Сопротивление»
  • Лучший актёр в сериале: Сэм Хьюэн («Чужестранка»)
  • Лучшая актриса в сериале: Эмилия Кларк («Игра престолов»)
  • Лучший актёр второго плана в сериале: Питер Динклейдж («Игра престолов»)
Триумф «Мстителей»: организаторы премии «Сатурн-2019» назвали победителей 2

«Игра престолов» (2019)

  • Лучшая актриса второго плана: Данаи Гурира («Ходячие мертвецы)
  • Лучший молодой актёр/молодая актриса: Мейси Уильямс («Игра престолов»)
  • Лучший приглашённый актёр: Джеффри Дин Морган («Ходячие мертвецы»)
  • Лучший стриминговый супергеройский сериал: «Сорвиголова»
  • Лучший стриминговый фантастический/фэнтезийный сериал: «Звёздный путь: Дискавери»
  • Лучший стриминговый хоррор/триллер: «Очень странные дела»
  • Лучший актёр стримингового сериала: Генри Томас («Призраки дома на холме»)
  • Лучшая актриса стримингового сериала: Соникуа Мартин-Грин («Звёздный путь: Дискавери»)
  • Лучший актёр второго плана в стриминговом сериале: Даг Джонс («Звёздный путь: Дискавери»)
  • Лучшая актриса второго плана в стриминговом сериале: Майя Хоук («Очень странные дела»)
Триумф «Мстителей»: организаторы премии «Сатурн-2019» назвали победителей 3

«Очень странные дела» (2019)

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