16 июля Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов объявила номинантов премии «Сатурн-2019» — по сути, главной фантастической премии, которую по значению сравнивают с «Оскаром». Если на «Оскаре» все эти блокбастеры и супергероика обычно удостаиваются только технических наград, то на «Сатурне» у них есть шанс получить победу в главных категориях.
В этом году лидерами по числу номинаций стали экшен «Мстители: Финал» (14 категорий) и «Игра престолов» (9 категорий). Ранее «Престолы» стали лидерами и на «Эмми».
Лучшая экранизация комиксов
- Аквамен
- Мстители: Война бесконечности
- Мстители: Финал
- Капитан Марвел
- Шазам!
- Человек-паук: Вдали от дома
- Человек-паук: Через вселенные
Лучший научно-фантастический фильм
- Алита: Боевой ангел
- Бамблби
- Мир Юрского периода 2
- Первому игроку приготовиться
- Хан Соло: Звездные войны
- Простите за беспокойство
- Апгрейд
Лучший фэнтези-фильм
- Аладдин
- Дамбо
- Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
- Годзилла 2: Король монстров
- История игрушек 4
- Вчера
Лучший фильм ужасов
- Мёртвые не умирают
- Хэллоуин
- Реинкарнация
- Оверлорд
- Кладбище домашних животных
- Тихое место
- Мы
Лучший боевик или приключение
- Снегоуборщик
- Клаустрофобы
- Стекло
- Джон Уик 3
- Миссия невыполнима: Последствия
- Небоскреб
Лучший триллер
- Логово монстра
- Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
- Время возмездия
- Закатать в асфальт
- В объятиях лжи
- Ма
- Поиск
Лучший полнометражный мультфильм
- Гринч
- Как приручить дракона 3
- Суперсемейка 2
- Ральф против интернета
- История игрушек 4
- Человек-паук: Через вселенные
Лучший зарубежный фильм
- Аниара
- На границе миров
- Пылающий
- Истории призраков
- Виновный
- Тень
Лучший актер
- Джефф Бриджес (Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»)
- Николас Кейдж (Мэнди)
- Том Круз (Миссия невыполнима: Последствия)
- Крис Эванс (Мстители: Финал)
- Роберт Дауни-младший (Мстители: Финал)
- Мэл Гибсон (Закатать в асфальт)
- Киану Ривз (Джон Уик 3)
Лучшая актриса
- Эмили Блант (Мэри Поппинс возвращается)
- Тони Коллетт (Реинкарнация)
- Джейми Ли Кертис (Хэллоуин)
- Николь Кидман (Время возмездия)
- Бри Ларсон (Капитан Марвел)
- Лупита Нионго (Мы)
- Октавия Спенсер (Ма)
Лучший режиссер
- Анна Боден, Райан Флек (Капитан Марвел)
- Карин Кусама (Время возмездия)
- Джордан Пил (Мы)
- Гай Ричи (Аладдин)
- Энтони Руссо, Джо Руссо (Мстители: Финал)
- Стивен Спилберг (Первому игроку приготовиться)
- Джеймс Ван (Аквамен)
- Чжан Имоу (Тень)
Лучшие визуальные эффекты
- Тихое место
- Аладдин
- Мстители: Финал
- Годзилла 2: Король монстров
- Миссия невыполнима: Последствия
- Первому игроку приготовиться
- Человек-паук: Вдали от дома
Лучший супергеройский телесериал
Лучший научно-фантастический сериал
- Сотня
- По ту сторону
- Доктор Кто
- Криптон
- Манифест
- Орвилл
- Розуэлл, Нью-Мексико
- Мир Дикого Запада
Лучший фэнтези-сериал
- Американские боги
- Зачарованные
- Игра престолов
- В лучшем мире
- Добрая ведьма
- Волшебники
- Чужестранка
- Аванпост
Лучший хоррор-сериал
- Страна Рождества
- Американская история ужасов: Апокалипсис
- Открытие ведьм
- Бойтесь ходячих мертвецов
- Проповедник
- Сверхъестественное
- Ходячие мертвецы
- Чем мы заняты в тени
Лучший боевик или триллер
- Лучше звоните Солу
- Убивая Еву
- Последний корабль
- Мистер Мерседес
- Судная ночь
- Ривердэйл
- Грешница
Лучший мультипликационный сериал
- Арчер
- Утиные истории
- Гриффины
- Симпсоны
- Звездные войны: Сопротивление
Лучший актер сериала
- Грант Гастин (Флэш)
- Кит Харингтон (Игра престолов)
- Сэм Хьюэн (Чужестранка)
- Эндрю Линкольн (Ходячие мертвецы)
- Сет Макфарлейн (Орвилл)
- Билл Пуллман (Грешница)
- Джеффри Райт (Мир Дикого Запада)
Лучшая актриса сериала
- Катрина Бальф (Чужестранка)
- Мелисса Бенойст (Супергерл)
- Эмилия Кларк (Игра престолов)
- Сандра О (Убивая Еву)
- Эдрианн Палики (Орвилл)
- Кэндис Паттон (Флэш)
- Джоди Уиттакер (Доктор Кто)
Победителей объявят 13 сентября.
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