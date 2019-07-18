16 июля Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов объявила номинантов премии «Сатурн-2019» — по сути, главной фантастической премии, которую по значению сравнивают с «Оскаром». Если на «Оскаре» все эти блокбастеры и супергероика обычно удостаиваются только технических наград, то на «Сатурне» у них есть шанс получить победу в главных категориях.

В этом году лидерами по числу номинаций стали экшен «Мстители: Финал» (14 категорий) и «Игра престолов» (9 категорий). Ранее «Престолы» стали лидерами и на «Эмми».

Лучшая экранизация комиксов

Лучший научно-фантастический фильм

Лучший фэнтези-фильм

Лучший фильм ужасов

Лучший боевик или приключение

Снегоуборщик

Клаустрофобы

Стекло

Джон Уик 3

Миссия невыполнима: Последствия

Небоскреб

Лучший триллер

Логово монстра

Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»

Время возмездия

Закатать в асфальт

В объятиях лжи

Ма

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Аниара

На границе миров

Пылающий

Истории призраков

Виновный

Тень

Лучший актер

Джефф Бриджес (Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»)

Николас Кейдж (Мэнди)

Том Круз (Миссия невыполнима: Последствия)

Крис Эванс (Мстители: Финал)

Роберт Дауни-младший (Мстители: Финал)

Мэл Гибсон (Закатать в асфальт)

Киану Ривз (Джон Уик 3)

Лучшая актриса

Эмили Блант (Мэри Поппинс возвращается)

Тони Коллетт (Реинкарнация)

Джейми Ли Кертис (Хэллоуин)

Николь Кидман (Время возмездия)

Бри Ларсон (Капитан Марвел)

Лупита Нионго (Мы)

Октавия Спенсер (Ма)

Лучший режиссер

Анна Боден, Райан Флек (Капитан Марвел)

Карин Кусама (Время возмездия)

Джордан Пил (Мы)

Гай Ричи (Аладдин)

Энтони Руссо, Джо Руссо (Мстители: Финал)

Стивен Спилберг (Первому игроку приготовиться)

Джеймс Ван (Аквамен)

Чжан Имоу (Тень)

Лучшие визуальные эффекты

Тихое место

Аладдин

Мстители: Финал

Годзилла 2: Король монстров

Миссия невыполнима: Последствия

Первому игроку приготовиться

Человек-паук: Вдали от дома

Лучший супергеройский телесериал

Лучший научно-фантастический сериал

Лучший фэнтези-сериал

Американские боги

Зачарованные

Игра престолов

В лучшем мире

Добрая ведьма

Волшебники

Чужестранка

Аванпост

Лучший хоррор-сериал

Лучший боевик или триллер

Лучше звоните Солу

Убивая Еву

Последний корабль

Мистер Мерседес

Судная ночь

Ривердэйл

Грешница

Лучший мультипликационный сериал

Лучший актер сериала

Грант Гастин (Флэш)

Кит Харингтон (Игра престолов)

Сэм Хьюэн (Чужестранка)

Эндрю Линкольн (Ходячие мертвецы)

Сет Макфарлейн (Орвилл)

Билл Пуллман (Грешница)

Джеффри Райт (Мир Дикого Запада)

Лучшая актриса сериала

Катрина Бальф (Чужестранка)

Мелисса Бенойст (Супергерл)

Эмилия Кларк (Игра престолов)

Сандра О (Убивая Еву)

Эдрианн Палики (Орвилл)

Кэндис Паттон (Флэш)

Джоди Уиттакер (Доктор Кто)

Победителей объявят 13 сентября.