16 июля Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов объявила номинантов премии «Сатурн-2019» — по сути, главной фантастической премии, которую по значению сравнивают с «Оскаром». Если на «Оскаре» все эти блокбастеры и супергероика обычно удостаиваются только технических наград, то на «Сатурне» у них есть шанс получить победу в главных категориях.

В этом году лидерами по числу номинаций стали экшен «Мстители: Финал» (14 категорий) и «Игра престолов» (9 категорий). Ранее «Престолы» стали лидерами и на «Эмми».

Лучшая экранизация комиксов

Лучший научно-фантастический фильм

Лучший фэнтези-фильм

Лучший фильм ужасов

«Сатурн-2019»: в числе фаворитов — «Мстители: Финал» и «Игра престолов» 1

Лучший боевик или приключение

  • Снегоуборщик
  • Клаустрофобы
  • Стекло
  • Джон Уик 3
  • Миссия невыполнима: Последствия
  • Небоскреб

Лучший триллер

  • Логово монстра
  • Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
  • Время возмездия
  • Закатать в асфальт
  • В объятиях лжи
  • Ма
  • Поиск

Лучший полнометражный мультфильм

Лучший зарубежный фильм

  • Аниара
  • На границе миров
  • Пылающий
  • Истории призраков
  • Виновный
  • Тень
«Сатурн-2019»: в числе фаворитов — «Мстители: Финал» и «Игра престолов» 2

Тень

Лучший актер

  • Джефф Бриджес (Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»)
  • Николас Кейдж (Мэнди)
  • Том Круз (Миссия невыполнима: Последствия)
  • Крис Эванс (Мстители: Финал)
  • Роберт Дауни-младший (Мстители: Финал)
  • Мэл Гибсон (Закатать в асфальт)
  • Киану Ривз (Джон Уик 3)

Лучшая актриса

  • Эмили Блант (Мэри Поппинс возвращается)
  • Тони Коллетт (Реинкарнация)
  • Джейми Ли Кертис (Хэллоуин)
  • Николь Кидман (Время возмездия)
  • Бри Ларсон (Капитан Марвел)
  • Лупита Нионго (Мы)
  • Октавия Спенсер (Ма)

Лучший режиссер

  • Анна Боден, Райан Флек (Капитан Марвел)
  • Карин Кусама (Время возмездия)
  • Джордан Пил (Мы)
  • Гай Ричи (Аладдин)
  • Энтони Руссо, Джо Руссо (Мстители: Финал)
  • Стивен Спилберг (Первому игроку приготовиться)
  • Джеймс Ван (Аквамен)
  • Чжан Имоу (Тень)

Лучшие визуальные эффекты

  • Тихое место
  • Аладдин
  • Мстители: Финал
  • Годзилла 2: Король монстров
  • Миссия невыполнима: Последствия
  • Первому игроку приготовиться
  • Человек-паук: Вдали от дома
Лучшие фильмы 2019 года: фантастика и фэнтези первого полугодия

Аладдин

Лучший супергеройский телесериал

Лучший научно-фантастический сериал

Лучший фэнтези-сериал

Лучший хоррор-сериал

«Сатурн-2019»: в числе фаворитов — «Мстители: Финал» и «Игра престолов» 3

Американская история ужасов: Апокалипсис

Лучший боевик или триллер

  • Лучше звоните Солу
  • Убивая Еву
  • Последний корабль
  • Мистер Мерседес
  • Судная ночь
  • Ривердэйл
  • Грешница

Лучший мультипликационный сериал

Лучший актер сериала

  • Грант Гастин (Флэш)
  • Кит Харингтон (Игра престолов)
  • Сэм Хьюэн (Чужестранка)
  • Эндрю Линкольн (Ходячие мертвецы)
  • Сет Макфарлейн (Орвилл)
  • Билл Пуллман (Грешница)
  • Джеффри Райт (Мир Дикого Запада)

Лучшая актриса сериала

  • Катрина Бальф (Чужестранка)
  • Мелисса Бенойст (Супергерл)
  • Эмилия Кларк (Игра престолов)
  • Сандра О (Убивая Еву)
  • Эдрианн Палики (Орвилл)
  • Кэндис Паттон (Флэш)
  • Джоди Уиттакер (Доктор Кто)

Победителей объявят 13 сентября.

Читайте также

«Чёрная пантера» и «Последние джедаи» — фавориты фантастической премии «Сатурн-2018»

«Чёрная пантера» и «Последние джедаи» — фавориты фантастической премии «Сатурн-2018»

 16.03.2018

Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов отметила «Бегущего по лезвию», «Форму воды»,«Ходячих мертвецов» и «Звёздный путь».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики