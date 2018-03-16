15 марта Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов в 44-й раз назвала номинантов фантастической премии «Сатурн». В числе фаворитов — практически все громкие хиты прошлого года. Больше всего номинаций завоевали фильмы Disney: у «Чёрной пантеры» их 14, а у «Последних джедаев» 13.

Кроме них академики отметили «Форму воды» Гильермо Дель Торо и «Бегущего по лезвию 2049» (по 9 номинаций). «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс и «Логан» Джеймса Мэнголда удостоились 6 номинаций. «Прочь» Джордана Пила получила 5 номинаций, а «Планета обезьян: Война» Мэтта Ривза лишь четыре.

А вот как выстроились фавориты в сериалах. «Ходячие мертвецы» удостоились 7 номинаций, а их спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов» — лишь 3-х. За ними идёт «Звёздный путь: Дискавери» с 5-ю номинациями. А новые сезоны «Игры престолов», «Американской истории ужасов», «Твин Пикса» и дебют от CW «Ривердейл» получили по 4 номинации каждый.

А вот здесь под спойлером можно прочитать все списки. Победителей академики объявят лишь в июне.