15 марта Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов в 44-й раз назвала номинантов фантастической премии «Сатурн». В числе фаворитов — практически все громкие хиты прошлого года. Больше всего номинаций завоевали фильмы Disney: у «Чёрной пантеры» их 14, а у «Последних джедаев» 13.
Кроме них академики отметили «Форму воды» Гильермо Дель Торо и «Бегущего по лезвию 2049» (по 9 номинаций). «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс и «Логан» Джеймса Мэнголда удостоились 6 номинаций. «Прочь» Джордана Пила получила 5 номинаций, а «Планета обезьян: Война» Мэтта Ривза лишь четыре.
А вот как выстроились фавориты в сериалах. «Ходячие мертвецы» удостоились 7 номинаций, а их спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов» — лишь 3-х. За ними идёт «Звёздный путь: Дискавери» с 5-ю номинациями. А новые сезоны «Игры престолов», «Американской истории ужасов», «Твин Пикса» и дебют от CW «Ривердейл» получили по 4 номинации каждый.
А вот здесь под спойлером можно прочитать все списки. Победителей академики объявят лишь в июне.
Все номинации «Сатурн-2018»
Фильмы
Лучшая экранизация комикса
Лучший научно-фантастический фильм
- «Чужой: Завет» (20th Century Fox)
- «Бегущий по лезвию 2049» (Warner Bros.)
- «Живое» (Columbia Pictures / Sony)
- «Звёздные войны: Последние джедаи» (Lucasfilm Ltd. / Walt Disney Studios)
- «Валериан и Город тысячи планет» (STX Films / EuropaCorp)
- «Планета обезьян: Война» (20th Century Fox)
Лучший фэнтези фильм
Лучший хоррор
- «Синяя бездна» (Entertainment Studios)
- «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» (Warner Bros.)
- «Смотри по сторонам» (Well Go USA)
- «Прочь» (Universal)
- «Оно» (Warner Bros.)
- «мама!» (Paramount)
Лучший экшен или приключения
- «Малыш на драйве» (TriStar / Sony Pictures)
- «Дюнкерк» (Warner Bros.)
- «Форсаж 8» (Universal)
- «Величайший шоумен» (20th Century Fox)
- «Недруги» (Entertainment Studios)
- «Kingsman: Золотое кольцо» (20th Century Fox)
«Величайший шоумен»
Лучший триллер
- «Драка в блоке 99» (RLJE Films)
- «Убийство в Восточном экспрессе» (20th Century Fox)
- «Секретное досье» (20th Century Fox)
- «Субурбикон» (Paramount)
- «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Fox Searchlight)
- «Ветряная река» (TWC)
Лучший актёр
- Чедвик Боузман («Чёрная пантера»)
- Райан Гослинг («Бегущий по лезвию 2049»)
- Марк Хэмилл («Звёздные войны: Последние джедаи»)
- Хью Джекман («Логан»)
- Дэниел Калуя («Прочь»)
- Энди Серкис («Планета обезьян: Война»)
- Винс Вон («Драка в блоке 99»)
Лучшая актриса
- Галь Гадот («Чудо-женщина»)
- Салли Хоукинс («Форма воды»)
- Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
- Люпита Нионго («Чёрная пантера»)
- Розамунд Пайк («Недруги»)
- Дейзи Ридли («Звёздные войны: Последние джедаи»)
- Эмма Уотсон («Красавица и Чудовище»)
Лучший актёр второго плана
- Харрисон Форд («Бегущий по лезвию 2049»)
- Майкл Б. Джордан («Чёрная пантера»)
- Майкл Китон («Человек-паук: Возвращение домой»)
- Крис Пайн («Чудо-женщина»)
- Майкл Рукер («Стражи Галактики 2»)
- Билл Скаргард («Оно»)
Лучшая актриса второго плана
- Ана де Армас («Бегущий по лезвию 2049»)
- Кэрри Фишер («Звёздные войны: Последние джедаи»)
- Данай Гурира («Чёрная пантера»)
- Лоис Смит («Марджорджи Прайм»)
- Октавия Спенсер («Форма воды»)
- Тесса Томпсон («Тор: Рагнарёк»)
- Келли Мари Трэн («Звёздные войны: Последние джедаи»)
Ана де Армас в «Бегущем по лезвию 2049»
Лучший молодой актёр/актриса
- Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»)
- Дафни Кин («Логан»)
- София Лиллиз («Оно»)
- Милли Симмонс («Мир, полный чудес»)
- Якоб Трембли («Чудо»)
- Летишиа Райт («Чёрная пантера»)
- Зендая («Человек-паук: Возвращение домой»)
Лучший режиссёр
- Райан Круглер («Чёрная пантера»)
- Гильермо Дель Торо («Форма воды»)
- Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина»)
- Райан Джонсон («Звёздные войны: Последние джедаи»)
- Джордан Пил («Прочь»)
- Мэтт Ривз («Планета обезьян: Война»)
- Дени Вильнёв («Бегущий по лезвию 2049»)
Лучший сценарий
- Райан Круглер, Джо Роберт Коул («Чёрная пантера»)
- Хэмптон Фэнчер, Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»)
- Джордан Пил («Прочь»)
- Скотт Фрэнк, Джеймс Мэнголд, Майкл Грин («Логан»)
- Гильермо Дель Торо, Ванесса Тейлор («Форма воды»)
- Райан Джонсон («Звёздные войны: Последние джедаи»)
- Аллан Хейнберг («Чудо-женщина»)
Лучший дизайн
- Сара Гринвуд («Красавица и Чудовище»)
- Ханна Бейклер («Чёрная пантера»)
- Деннис Гасснер («Бегущий по лезвию 2049»)
- Пол Денам Остерберри («Форма воды»)
- Рик Хейнричс («Звёздные войны: Последние джедаи»)
- Хью Тиссандье («Валериан и Город тысячи планет»)
Лучший монтаж
- Майкл П. Шоувер, Клаудиа Кастелло («Чёрная пантера»)
- Пол Рубелл, Кристиан Вагнер («Форсаж 8»)
- Грегори Плоткин («Прочь»)
- Майкл Маккаскер, Дёрк Уэстервелт («Логан»)
- Сидни Уолинкси («Форма воды»)
- Боб Даксэй («Звёздные войны: Последние джедаи»)
«Прочь»
Лучшая музыка
- Людвиг Горанссон («Чёрная пантера»)
- Майкл Джаккион («Коко»)
- Джон Дебни, Джозеф Трэпенс («Величайший шоумен»)
- Александр Деспла («Форма воды»)
- Джон Уильямс («Звёздные войны: Последние джедаи»)
- Картер Баруэлл («Мир, полный чудес»)
Лучший дизайн костюмов
- Жаклин Дюрран («Красавица и Чудовище»)
- Рут Е. Картер («Чёрная пантера»)
- Эллен Миройник («Величайший шоумен»)
- Майкл Каплан («Звёздные войны: Последние джедаи»)
- Оливье Берио («Валериан и Город тысячи планет»)
- Линди Хемминг («Чудо-женщина»)
Лучший грим
- Джоел Харлоу, Кен Диаз («Чёрная пантера»)
- Дональд Моват («Бегущий по лезвию 2049»)
- Джон Блейк, Брайан Сайп («Стражи Галактики 2»)
- Алек Джиллис, Шон Сэнсом, Том Вудруфф-мл, Шейн Зандер («Оно»)
- Майк Хилл, Шейн Маан («Форма воды»)
- Питер Кинг, Нил Скэнлан («Звёздные войны: Последние джедаи»)
- Арьен Туйтен («Чудо»)
Лучшие спецэффекты
- Джоффри Бауманн, Крейг Хэммак, Дэн Сьюдик («Чёрная пантера»)
- Джон Нильсон, Пол Ламберт, Ричард Хувер, Герд Нефзер («Бегущий по лезвию 2049»)
- Кристофер Тоунсенд, Гай Уильямс, Джонатан Фоунер, Дэн Сьюдик («Стражи Галактики 2»)
- Стивен Розенбаум, Джефф Уайт, Скотт Бенза, Майк Мейнардус («Конг: Остров черепа»)
- Бен Моррис, Майк Малхолланд, Крис Корболд, Нил Скэнлан («Звёздные войны: Последние джедаи»)
- Джо Леттери, Дэн Леммон, Дэниел Баррет, Джоэл Уист («Планета обезьян: Война»)
Лучший независимый фильм
- «Тоня против всех»
- «ЛБД»
- «Счастливчик»
- «Профессор Марстон и Чудо-женщина»
- «Очень тёмные времена»
- «Чудо»
- «Мир, полный чудес»
«Мир, полный чудес»
Лучший иностранный фильм
- «Бахубали: Завершение»
- «Преисподняя»
- «Обитатели»
- «Человек, который изобрёл Рождество»
- «Квадрат»
- «Война волков 2»
Лучший анимационный фильм
Сериалы
Лучший супергеройский сериал
Лучший научно-фантастический сериал
Лучший фэнтези-сериал
Лучший хоррор-сериал
«Проповедник»
Лучший сериал в жанре «экшен/триллер»
- «Алиенист»
- «По вольчим законам»
- «Лучше звоните Солу»
- «Фарго»
- «В пустыне смерти»
- «Мистер Мерседес»
- «Ривердейл»
Лучшая постановка на ТВ
- «Нулевой канал»
- «Наследники 2»
- «Доктор Кто: Дважды во времени»
- «Таинственный научный театр 3000: Возвращение»
- «Окча»
- «Грешница»
- «Твин Пикс: Вовращение»
Лучший актёр на ТВ
- Джон Бернтал («Каратель»)
- Брюс Кэмпбелл («Эш против зловещих мертвецов»)
- Сэм Хьюэн («Чужестранка»)
- Джейсон Айзекс («Звёздный путь: Дискавери»)
- Эндрю Линкольн («Ходячие мертвецы»)
- Сет Макферлейн («Орвилл»)
- Кайл Маклалкен («Твин Пикс: Возвращение»)
- Рики Уиттл («Американские боги»)
Лучшая актриса на ТВ
- Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»)
- Катрина Балф («Чужестранка»)
- Мелисса Бенойст («Супергёрл»)
- Лена Хиди («Игра престолов»)
- Сонекуа Мартин-Грин («Звёздный путь: Дискавери»)
- Эдриен Палики («Орвилл»)
- Сара Поулсон («Американская история ужасов: Культ»)
- Мери Элизабет Уинстед («Фарго»)
Лена Хиди в роли Серсеи Ланнистер из «Игры престолов»
Лучший актёр второго плана на ТВ
- Николай Костер-Вальдау («Игра престолов»)
- Мигель Феррер («Твин Пикс: Возвращение»)
- Кит Харрингтон («Игра престолов»)
- Даг Джонс («Звёздный путь: Дискавери»)
- Кристиан Кейн («Библиотекари»)
- Майкл Маккин («Лучше звоните Солу»)
- Кэри Пейтон («Ходячие мертвецы»)
- Эван Питерс («Американская история ужасов: Культ»)
Лучшая актриса второго плана на ТВ
- Одетт Эннебл («Супергёрл»)
- Дакота Фаннинг («Алиенист»)
- Данай Гурира («Ходячие мертвецы»)
- Мелисса Макбрайд («Ходячие мертвецы»)
- Кэндис Пэттон («Флэш»)
- Адина Портер («Американская история ужасов: Культ»)
- Кристен Риттер («Защитники»)
- Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу»)
Лучший молодой актёр/актриса на ТВ
- Кей Джей Апа («Ривердейл»)
- Милли Бобби Браун («Очень странные дела»)
- Макс Чарльз («Штамм»)
- Алисия Дэбнем-Кэри («Бойтесь ходячих мертвецов»)
- Дэвид Мазуз («Готэм»)
- Лили Рейнхарт («Ривердейл»)
- Чендлер Риггс («Ходячие мертвецы»)
- Коул Споуз («Ривердейл»)
Лучший приглашённый актёр/актриса на ТВ
- Брайан Крэнстон («Электрические сны Филипа Дика»)
- Майкл Грейайз («Бойтесь ходячих мертвецов»)
- Дэвид Линч («Твин Пикс: Возвращение»)
- Джеффри Дин Морган («Ходячие мертвецы»)
- Рейчел Никольс («Библиотекари»)
- Джесси Племонс («Чёрное зеркало»)
- Хартли Сойер («Флэш»)
- Мишель Йео («Звёздный путь: Дискавери»)
Брайан Крэнстон в «Электрическах снах Филипа Дика»
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