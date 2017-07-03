Фантастическая премия «Сатурн» — одна из главных наград в области кино и телевидения для фантастических и фэнтезийных произведений. Жюри привычных нам «Оскаров» и «Золотых глобусов» очень редко обращают внимание на «низкий жанр». Но с приходом «Сатурна» в 1972 году у кинофантастики появились свои статуэтки.
Почитайте историю этой награды
Премия «Сатурн»: история и скандалы
Премию «Сатурн» вручают более 40 лет. Вспомним, как появился «фантастический «Оскар» и почему его номинации всегда вызывают горячие споры.
43-я церемония вручения премии прошла в городе Бербанк, штат Калифорния. В этом году ведущим выступил актёр Шон Ганн (последователь Йонду в «Стражах галактики 2»). Главные победители вряд ли кого-то удивят — фантастический боевик «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» и остросюжетный триллер «Кловерфилд, 10» взяли по 3 статуэтки. Им на пятки наступает сериал «Ходячие мертвецы», который тоже завоевал 3 награды. Однако прочие победители далеко не так очевидны.
Кино
- Лучший научно-фантастический фильм — «Изгой-один. Звездные войны: Истории»
- Лучший фэнтези-фильм — «Книга джунглей»
- Лучший хоррор — «Не дыши»
- Лучший кинокомикс — «Доктор Стрэндж»
- Лучший триллер — «Кловерфилд, 10»
- Лучший иностранный фильм — «Служанка»
- Лучший независимый фильм — «Ла-Ла Ленд»
- Лучший мультфильм — «В поисках Дори»
- Лучший режиссёр — Гарет Эдвардс («Изгой-один. Звездные войны: Истории»)
- Лучший сценарий — «Прибытие» (Эрик Хайссерер)
- Лучший актёр — Райан Рейнолдс («Дэдпул»)
- Лучшая актриса — Мэри Элизабет Уинстэд («Кловерфилд, 10»)
- Лучший актёр второго плана — Джон Гудман («Кловерфилд, 10»)
- Лучшая актриса второго плана — Тильда Суинтон («Доктор Стрэндж»)
- Лучший молодой актёр/актриса — Том Холланд («Первый мститель: Противостояние»)
- Лучшие костюмы — «Фантастические твари и где они обитают» (Коллин Этвуд)
- Лучшая работа художника-постановщика — «Большой и добрый великан» (Рик Картер и Роберт Стромберг)
- Лучший монтаж — «Большой и добрый великан» (Майкл Кан)
- Лучшие спецэффекты — «Изгой-один. Звездные войны: Истории» (Джон Нолл, Моэн Лео, Нил Корбоулд и Хэл Т. Хикел)
- Лучший грим — «Стартрек: Бесконечность» (Джоэль Харлоу и Моника Юппер)
- Лучшая музыка — «Ла-Ла Ленд» (Джастин Гурвиц)
Сериалы
- Лучшая телепостановка — «11.22.63»
- Лучший научно-фантастический сериал — «Мир Дикого Запада»
- Лучший сериал в жанре фэнтези — «Чужестранка»
- Лучший сериал в жанре экшен-триллера — «Ривердэйл»
- Лучший супергеройский сериал — «Супергёрл»
- Лучший сериал в жанре хоррор — «Ходячие мертвецы»
- Лучший сериал онлайн-сервисов — «Очень странные дела» и «Люк Кейдж»
- Лучшая актриса — Мелисса Бенойст («Супергёрл»)
- Лучший актер — Эндрю Линкольн («Ходячие мертвецы»)
- Лучшая актриса второго плана — Кэндис Паттон («Флэш»)
- Лучший актёр второго плана — Эд Харрис («Мир Дикого Запада»)
- Лучшая приглашенная звезда — Джеффри Дин Морган («Ходячие мертвецы»)
- Лучший молодой актёр/актриса — Милли Бобби Браун («Очень странные дела»)
Специальные премии
- Премия за выдающиеся индивидуальные достижения в карьере — Ли Мэйджорс
- Почетная награда The Visionary Award — Акива Голдсман
- Почетная награда The Filmmakers Showcase Award — Аманда Сильвер и Рик Джаффа
- Премия «Прорыв года» — Кей Джей Апа («Ривердэйл»)