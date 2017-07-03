Фантастическая премия «Сатурн» — одна из главных наград в области кино и телевидения для фантастических и фэнтезийных произведений. Жюри привычных нам «Оскаров» и «Золотых глобусов» очень редко обращают внимание на «низкий жанр». Но с приходом «Сатурна» в 1972 году у кинофантастики появились свои статуэтки.

Почитайте историю этой награды Премия «Сатурн»: история и скандалы Премию «Сатурн» вручают более 40 лет. Вспомним, как появился «фантастический «Оскар» и почему его номинации всегда вызывают горячие споры.

43-я церемония вручения премии прошла в городе Бербанк, штат Калифорния. В этом году ведущим выступил актёр Шон Ганн (последователь Йонду в «Стражах галактики 2»). Главные победители вряд ли кого-то удивят — фантастический боевик «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» и остросюжетный триллер «Кловерфилд, 10» взяли по 3 статуэтки. Им на пятки наступает сериал «Ходячие мертвецы», который тоже завоевал 3 награды. Однако прочие победители далеко не так очевидны.

Кино

Лучший иностранный фильм — «Служанка»

Лучший независимый фильм — «Ла-Ла Ленд»

Лучший мультфильм — «В поисках Дори»

Лучший режиссёр — Гарет Эдвардс («Изгой-один. Звездные войны: Истории»)

Лучший сценарий — «Прибытие» (Эрик Хайссерер)

Лучший актёр — Райан Рейнолдс («Дэдпул»)

Лучшая актриса — Мэри Элизабет Уинстэд («Кловерфилд, 10»)

Лучший актёр второго плана — Джон Гудман («Кловерфилд, 10»)

Лучшая актриса второго плана — Тильда Суинтон («Доктор Стрэндж»)

Лучший молодой актёр/актриса — Том Холланд («Первый мститель: Противостояние»)

Лучшие костюмы — «Фантастические твари и где они обитают» (Коллин Этвуд)

Лучшая работа художника-постановщика — «Большой и добрый великан» (Рик Картер и Роберт Стромберг)

Лучший монтаж — «Большой и добрый великан» (Майкл Кан)

Лучшие спецэффекты — «Изгой-один. Звездные войны: Истории» (Джон Нолл, Моэн Лео, Нил Корбоулд и Хэл Т. Хикел)

Лучший грим — «Стартрек: Бесконечность» (Джоэль Харлоу и Моника Юппер)

Лучшая музыка — «Ла-Ла Ленд» (Джастин Гурвиц)

Сериалы

Лучшая телепостановка — «11.22.63»

Лучший научно-фантастический сериал — «Мир Дикого Запада»

Лучший сериал в жанре фэнтези — «Чужестранка»

Лучший сериал в жанре экшен-триллера — «Ривердэйл»

Лучший супергеройский сериал — «Супергёрл»

Лучший сериал в жанре хоррор — «Ходячие мертвецы»

Лучший сериал онлайн-сервисов — «Очень странные дела» и «Люк Кейдж»

Лучшая актриса — Мелисса Бенойст («Супергёрл»)

Лучший актер — Эндрю Линкольн («Ходячие мертвецы»)

Лучшая актриса второго плана — Кэндис Паттон («Флэш»)

Лучший актёр второго плана — Эд Харрис («Мир Дикого Запада»)

Лучшая приглашенная звезда — Джеффри Дин Морган («Ходячие мертвецы»)

Лучший молодой актёр/актриса — Милли Бобби Браун («Очень странные дела»)

Специальные премии

Премия за выдающиеся индивидуальные достижения в карьере — Ли Мэйджорс

Почетная награда The Visionary Award — Акива Голдсман

Почетная награда The Filmmakers Showcase Award — Аманда Сильвер и Рик Джаффа

Премия «Прорыв года» — Кей Джей Апа («Ривердэйл»)

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться