Фантастическая премия «Сатурн» — одна из главных наград в области кино и телевидения для фантастических и фэнтезийных произведений. Жюри привычных нам «Оскаров» и «Золотых глобусов» очень редко обращают внимание на «низкий жанр». Но с приходом «Сатурна» в 1972 году у кинофантастики появились свои статуэтки.

Почитайте историю этой награды

Премия «Сатурн»: история и скандалы 8

Премия «Сатурн»: история и скандалы

25.02.2016

Премию «Сатурн» вручают более 40 лет. Вспомним, как появился «фантастический «Оскар» и почему его номинации всегда вызывают горячие споры.

43-я церемония вручения премии прошла в городе Бербанк, штат Калифорния. В этом году ведущим выступил актёр Шон Ганн (последователь Йонду в «Стражах галактики 2»). Главные победители вряд ли кого-то удивят — фантастический боевик «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» и остросюжетный триллер «Кловерфилд, 10» взяли по 3 статуэтки. Им на пятки наступает сериал «Ходячие мертвецы», который тоже завоевал 3 награды. Однако прочие победители далеко не так очевидны.

Кино

Изгой-Один: Звездные войны. Истории

Cloverfield Частица Бога

  • Лучший иностранный фильм — «Служанка»
  • Лучший независимый фильм — «Ла-Ла Ленд»
  • Лучший мультфильм — «В поисках Дори»
  • Лучший режиссёр — Гарет Эдвардс («Изгой-один. Звездные войны: Истории»)
  • Лучший сценарий — «Прибытие» (Эрик Хайссерер)

10 величайших обломов «Оскара»

  • Лучший актёр — Райан Рейнолдс («Дэдпул»)
  • Лучшая актриса — Мэри Элизабет Уинстэд («Кловерфилд, 10»)
  • Лучший актёр второго плана — Джон Гудман («Кловерфилд, 10»)
  • Лучшая актриса второго плана — Тильда Суинтон («Доктор Стрэндж»)
  • Лучший молодой актёр/актриса — Том Холланд («Первый мститель: Противостояние»)

Мнение: Человек-паук — самый переоценённый супергерой

Лучшие фантастические фильмы 2016 5

Сериалы

  • Лучшая телепостановка — «11.22.63»
  • Лучший научно-фантастический сериал — «Мир Дикого Запада»
  • Лучший сериал в жанре фэнтези — «Чужестранка»
  • Лучший сериал в жанре экшен-триллера — «Ривердэйл»
  • Лучший супергеройский сериал — «Супергёрл»

15 самых запоминающихся сцен из фантастических сериалов 2016 года 4

  • Лучшая актриса второго плана — Кэндис Паттон («Флэш»)
  • Лучший актёр второго плана — Эд Харрис («Мир Дикого Запада»)
  • Лучшая приглашенная звезда — Джеффри Дин Морган («Ходячие мертвецы»)
  • Лучший молодой актёр/актриса — Милли Бобби Браун («Очень странные дела»)

Специальные премии

  • Премия за выдающиеся индивидуальные достижения в карьере — Ли Мэйджорс
  • Почетная награда The Visionary Award — Акива Голдсман
  • Почетная награда The Filmmakers Showcase Award — Аманда Сильвер и Рик Джаффа
  • Премия «Прорыв года» — Кей Джей Апа («Ривердэйл»)

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Кот-редактор
Кот-редактор
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