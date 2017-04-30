«Волшебники», 2 сезон: ещё мрачнее и запутаннее

Филлори приветствует новых королей. Квентин, Элис, Марго и Эллиот привыкают к новому статусу, но на пышные церемонии времени нет — враг не дремлет. Зверь угрожает безопасности двух миров, однако Джулия убеждает его выступить против Ренара. Старые правила теряют силу, когда пробуждаются древние сущности и открываются ворота в другие миры. Декану Фоггу приходится вернуть преподавание боевой магии и защищать студентов от незваных гостей. Тем временем Пенни связывается с эксцентричными Библиотекарями и заново учится контролировать свои способности.

The Magicians Жанр: фэнтези-триллер

Продюсеры: Сера Гэмбл, Джон Макнамара, Майкл Лондон

В ролях: Джейсон Ральф, Стелла Маив, Оливия Тейлор-Дадли, Арджун Гупта

Премьерный показ: январь — апрель 2017, Syfy

Продолжительность: 13 серий по 45 минут

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«Волшебники» вместе с «Пространством» вернули каналу Syfy былую славу. Мы видели много мистических драм и вольных экранизаций фэнтези, но второй семестр студентов Брейкбиллс заставляет о них забыть. Кому нужны «Шаннара» и «Сумеречные охотники», если у сценаристов «Волшебников» такое чувство стиля? Своя доля очарования досталась каждому персонажу, вплоть до охранника в банке и молчаливого слуги. Волшебный мир не терпит статистов. Знакомую пропорцию «две доли подростковых проблем на долю лёгкой мистики» ищите в другом месте. Романтика в мире Гроссмана ходит рука об руку с жутким триллером. Чем больше тайных знаний открывают юные маги, тем меньше и меньше они напоминают удивлённых и запуганных детей.

Оказавшись в стране Филлори, герои практически перестают учиться. Зачем писать конспекты, когда перед тобой столько чудес? Белая Дама из западных лесов выполнит любое желание, если терпеливый охотник сумеет её поймать, кролик в ажурном воротнике предсказывает будущее, а магический источник исцеляет любые раны. Каждый куст в этом краю — достойный материал для диссертации, чем и пользуется новоявленный король Эллиот. Сделка с деканом и бессрочный академический отпуск дают Квентину и его друзьям время привыкнуть к новой жизни. В Филлори что ни день, то вызов для юных волшебников: сегодня троны окажутся прокляты, завтра ползамка превратится в крыс, а на следующей неделе по расписанию война с северным соседом. Ничего общего со Средиземьем или Фаэруном и всё меньше параллелей с Нарнией. Лев Гроссман строил свой мир не по законам привычного нам фэнтези — он опирался на мрачные сказки и присказку «сон разума рождает чудовищ». Последних во втором сезоне хватает.

Загадочный Зверь, сняв маску из мотыльков, покорил зрителей не только хладнокровием и интеллектом — обаятельный старик в костюме неплохо поёт и танцует. Лис-обманщик Ренар поначалу кажется более слабым противником, но это часть его стратегии. Существу из легенд достались самые мрачные и жуткие эпизоды сезона, он не ограничился сломанной жизнью Джулии и хочет большего. Побочная сюжетная линия, где герои знакомятся с его сыном, успешным политиком, внесла в сюжет изрядную долю драмы и органично вплела магическое искусство в современный мир. Другие «реальные» эпизоды тоже держат планку. Разочаровавшийся в магии Квентин на время становится офисным работником… но уже через несколько недель не выдерживает и грабит с друзьями банк. Сцена ограбления заставляет вспомнить друзей Оушена: заклинание левитации им бы и вправду помогло.

Самые сильные повороты сюжета невозможно описать без спойлеров — слишком много событий приходится на один короткий сезон. Трилогия уместилась в нём почти полностью, но связь с книгами у сериала слабая, и зачастую история на экране выглядит даже лучше. В романах нет таких ярких деталей. Проникновенных разговоров Квентина с… альтернативными версиями его возлюбленной. Причудливых правил библиотеки между мирами. В книгах преступно мало Маяковского, а femmes fatales Кэдди и Марины нет вообще.

Но попытка совместить книжный сюжет с новым всё-таки рушит посылы Гроссмана. Развития героев не чувствуется. Толстяк Джош неожиданно становится основным персонажем — и все бы хорошо, но он лишается «книжной» способности к спонтанной магии и, как следствие, всех своих неврозов. Квентин, в оригинале хлопнувший дверью перед отчисленной Эмили, устраивает с ней разгрузочный день. Только Марго, примерив королевскую корону, учится прощать и идёт на большие жертвы ради своих подданных и друзей.

Прибавив в динамике, «Волшебники» не растеряли в качестве и продолжают поднимать серьёзные темы, уже совсем недетские, от кризиса среднего возраста до ответственности создателя за его творение. Где вообще лежит граница человечности и можно ли, перейдя её однажды, вернуться назад? Кентавр-лекарь заменяет сломанные кости живым деревом, фейри забирают часть тела в обмен на проход между мирами, лечебная магия сковывает руки и лишает тени. Студентов Брейкбиллс уже не поворачивается язык назвать людьми. Будем надеяться, в третьем сезоне будет больше приключений духа и Квентин с друзьями наконец повзрослеют.

«Волшебники» набирают обороты, предлагая ещё более мрачный и запутанный сюжет, чем год назад. У продюсеров Syfy хорошее чувство стиля, но нет чувства меры. Слишком часто нас отвлекают побочными историями, вводят персонажей на несколько серий и забывают развивать уже имеющихся.

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