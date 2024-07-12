«Ты не Стив Роджерс» — первый тизер-трейлер нового «Капитана Америка»

Disney опубликовала первый тизер-трейлер нового «Капитана Америка» с подзаголовком «Дивный новый мир».

Ты, быть может, Капитан Америка, но ты не Стив Роджерс.

Режиссером выступает Джулиус Она, известный по «Парадоксу Кловерфилда». Главную исполняет исполнит Энтони Маки (Сокол). Также в фильме снялись Харрисон Форд, Джанкарло Эспозито, Тим Блейк Нельсон и другие.

Напомним, ранее стало известно, что бюджет картины раздулся до 350-375 миллионов долларов из-за масштабных пересъемок.

Премьера супергеройского блокбастера состоится 14 февраля 2025 года.